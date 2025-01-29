مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29-1-2025 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأربعاء 29-1-2025 فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:18 ص
موعد صلاة الظهر 12:08 م
موعد صلاة العصر 07: 3 م
موعد صلاة المغرب 5:29 م
موعد صلاة العشاء 6:48 م
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:23 ص
موعد صلاة الظهر 12:12 م
موعد صلاة العصر 3:10 م
موعد صلاة المغرب 5:31 م
موعد صلاة العشاء 6:52 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:14 ص
موعد صلاة الظهر 12:04 م
موعد صلاة العصر 3:02 م
موعد صلاة المغرب 5:24 م
موعد صلاة العشاء 6:44 م
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:04 ص
وقت صلاة الظهر 11:55 ص
موعد صلاة العصر 2:58 م
وقت صلاة المغرب 5:21 م
وقت صلاة العشاء 6:38 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:07 ص
موعد صلاة الظهر 12:02 م
موعد صلاة العصر 08: 3 م
موعد صلاة المغرب 5:32 م
موعد صلاة العشاء 6:47 م