محافظ الوادى الجديد ووفد "النواب والشيوخ" يتفقدون مجمع التمور ومنشآت الجامعة

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

تفقّد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى، نائب المحافظ، اليوم، مجمع تمور المحافظة، يرافقهم وفد لجنتي الدفاع والأمن القومي بمجلسي النواب والشيوخ، برئاسة اللواء أسامة كامل رئيس اللجنة بمجلس الشيوخ، واللواء أحمد العوضي رئيس اللجنة بمجلس النواب، وبحضور وكلاء وأعضاء اللجان، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وتفقدوا مجمع تمور الوادى الجديد، ومنظومة العمل داخل المجمع، ومراحل التصنيع بخطوط الإنتاج المختلفة، وعمليات التعبئة والتغليف، مُشيدين بمستوى التجهيزات وجودة المنتجات المقدمة داخل المجمع؛ وجودة إنتاج المحافظة من التمور كمًّا ونوعًا.

وفى سياق متصل شارك الدكتور عبدالعزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد فى استقبال وفدًا برلمانيًا رفيع المستوى من لجنتى الدفاع والأمن القومي بمجلسي النواب والشيوخ برئاسة النائب اللواء أحمد العوضي رئيس اللجنة بمجلس النواب، والنائب اللواء أسامة كامل رئيس اللجنة بمجلس الشيوخ، بحضور وكلاء وأعضاء اللجان، وذلك في مستهل زيارتهم للمحافظة للاطلاع والتعرف عن قرب على مستجدات المشروعات التنموية المُنفّذة على أرض المحافظة.

حيثُ تفقّد الوفد البرلمانى منشآت جامعة الوادي الجديد، واستمعوا إلى شرح رئيس جامعة الوادى الجديد عن مقومات الجامعة وماتتضمنه من كليات ومراكز بحثية تخدم قضايا التنمية بالوادى الجديد، كما اشاد الوفد بدور رئيس الجامعة وجهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فى دعم منشاءات جامعة الوادى الجديد التى تعد قاطرة التنمية بصحراء مصر الغربية.