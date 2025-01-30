محافظ أسوان يسلم 25 جهاز عروسة لغير القادرين

أسوان - عبد الله صلاح

سلم إسماعيل كمال، محافظ أسوان، 25 جهاز عروسة مهداة من مؤسسة مصر الخير وذلك فى رحاب مقر نادى أسوان الرياضى وسط أجواء من البهجة والفرحة واستمراراً لجهود المساهمات الخيرية لرفع الأعباء عن كاهل الشباب والأسر غير القادرة.

حضر الفعاليات، المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، والدكتور أحمد موسى المدير التنفيذى للمؤسسة، والمستشار الشافعى صالح رئيس النادى ومن جانبه قدم الدكتور إسماعيل كمال التهنئة للعرائس بمناسبة قرب زفافهم السعيد خلال الفترة.

وأشاد محافظ أسوان، بالدور المجتمعى الكبير الذى تقوم به مؤسسة مصر الخير برعاية فضيلة الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وبمتابعة مستمرة من الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدكتور محمد رفاعى، بالإضافة إلى مجموعة عمل فرعها بالمحافظة الذى يعمل ليل نهار لخدمة المجتمع الأسوانى فى كافة الاتجاهات.

وأوضح أحمد موسى، مدير مؤسسة مصر الخير بأسوان، أنه بناءاً على التنسيق بين محافظ أسوان والمؤسسة تم تلبية مطالب مجموعة من العرائس والأسر غير القادرة على شراء الأجهزة والمستلزمات المنزلية، والتى تم إجراء البحث الاجتماعى الميدانى الدقيق للتأكد من إستحقاقهم لهذا الدعم من المؤسسة.

وأشار إلى أن هناك تعاون مع شركاء النجاح ليقوموا بتوزيع هذه الأجهزة طبقاً للكشوف المستحقة، فضلاً عن التعاون مع مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى الداعم لكل المهرجانات والفعاليات التى يتم تنفيذها حيث يشمل جهاز العروسة لكل فتاة ثلاجة، وغسالة، وبوتاجاز، و 2 مروحة، وكاتشن ماشين، ومكواة، و2 لحاف فيبر.