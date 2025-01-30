اليوم السابع
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الخميس، 30 يناير 2025 01:21 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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محافظة الإسكندرية: البدء فى صيانة كوبرى النوبارية بشاير الخير غدا

الخميس، 30 يناير 2025 01:15 م
محافظة الإسكندرية: البدء فى صيانة كوبرى النوبارية بشاير الخير غدا أعمال الصيانة لكوبرى النوبارية
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلنت محافظة الإسكندرية، أنه سيتم البدء في إعادة اصلاح وكشط الطبقة الاسفلتية بالكيلو 3 منطقة كوبري النوبارية بشاير الخير نطاق قسم مرور محور التعمير، في الاتجاه القادم من الإسكندرية اتجاه العروبة، لإجراء الصيانة اللازمة للطريق مرة أخرى.

يأتى ذلك في إطار الاستجابة لشكاوى المواطنين تنفيذا لتكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، وذلك اعتبارًا من غدا الجمعة 31 يناير 2025، ولمدة أسبوع على أن تكون الأعمال يوميا من الساعة 7 صباحًا حتى 6 مساءً.

وأكدت المحافظة على أن تلك الأعمال لن تؤثر علي ايقاف الحركة المرورية بالطريق.







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الاسكندرية

محافظة الاسكندرية

كوبرى النوبارية

محور التعمير






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