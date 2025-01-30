مجلس جامعة الأقصر يوافق على إنشاء فرع للجامعة الأهلية

الأقصر – أحمد مرعى

عقد مجلس جامعة الأقصر، جلسته رقم 72، برئاسة الدكتورة صابرين عبدالجليل رئيس الجامعة، وبحضور الأعضاء، لمناقشة عدد من القرارات ذات الصلة بالمنظومة التعليمية بالجامعة، وهنأ المجلس الدكتور شريف مراد؛ لتعيينه أمين عام الجامعة، متمنين له التوفيق في مهام عمله.

ووافق المجلس على إنشاء فرع للجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني الأهلية بجامعة الأقصر، كما تمت الموافقة على إقامة الملتقى العلمي الأول لكلية التربية – جامعة الأقصر بعنوان "الملتقى السنوي الأول للبحث الإجرائي بكلية التربية – جامعة الأقصر" تحت شعار "بحوث وممارسات"؛ خلال إبريل المقبل.

واعتمد المجلس إضافة فصل سادس ضمن المادة التدريسية بمقرر القضايا المجتمعية؛ بعنوان "أمن المعلومات والتهديدات الإلكترونية" لما يحتويه من معلومات تخص مجال أمن المعلومات والتهديدات الإلكترونية؛ على أن يتم تفعيله من بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024/2025م، ووافق مجلس جامعة الأقصر على إقامة مؤتمر أمراض المخ والأعصاب والطب النفسي بكلية الطب بالمشاركة مع مؤتمر مصر العليا الدولي الثالث لأمراض المخ والأعصاب والطب النفسي؛ والمزمع انعقاده بمدينة الأقصر خلال إبريل 2025م.

كما شهدت الجلسة الموافقة على انعقاد المؤتمر الدولي السابع للفنون التشكيلية وخدمة المجتمع؛ تحت عنوان (الفن والاستدامة) خلال إبريل 2025م، واعتمد المجلس منح الدكتورة رضا علي السيد عطا الله – المدرس بقسم الآثار المصرية – تخصص (الديانة المصرية القديمة) – كلية الآثار – جامعة الأقصر؛ اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد بذات القسم والكلية، ومنح المجلس الباحثة رقية إبراهيم أحمد (من الخارج) – درجة الماجستير في الآثار بتقدير ممتاز – قسم الآثار المصرية – تخصص دقيق ( الآثار المصرية) – كلية الآثار – جامعة الأقصر، كما تم منح الباحثة عفاف عبدالحميد محمود (من الخارج) – درجة الماجستير في الآثار بتقدير ممتاز – قسم الآثار المصرية – تخصص دقيق ( آثار مصرية قديمة) – كلية الآثار – جامعة الأقصر.