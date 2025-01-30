جامعة الأقصر تختتم البرنامج التدريبى الأول لاعتماد مدربين بمجال التراث الثقافى

الأقصر – أحمد مرعى

اختتمت فعاليات البرنامج التدريبي الأول "اعتماد مدربين جدد في مجال التراث الثقافي"، الذي نظمه مركز إدارة التراث الحضاري بكلية السياحة والفنادق بجامعة الأقصر، تحت رعاية الدكتورة صابرين جابر عبد الجليل، رئيس الجامعة، حيث استمر البرنامج لمدة خمسة أيام بمعدل خمس ساعات تدريبية يوميًا، بمشاركة نخبة من الباحثين والمتخصصين في مجال التراث الثقافى.

وشهد حفل الختام الدكتور مايكل مجدي زكي، عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة الأقصر، والدكتور محمد زين، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، حيث قاموا بتسليم الشهادات للمشاركين الذين اجتازوا البرنامج بنجاح، وأشاد الدكتور مايكل مجدي بأهمية هذا البرنامج في إعداد كوادر مؤهلة للعمل كمدربين في مجال التراث الثقافي، مما يسهم في تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الهوية الثقافية ونقلها للأجيال القادمة بأساليب تدريبية حديثة.

ومن جانبه، أكد الدكتور حسن رفعت، مدير مركز التراث الحضاري، عن سعادته بنجاح البرنامج وتحقيقه لأهدافه المرجوة، مؤكدًا أن المركز سيواصل تقديم برامج تدريبية متخصصة في المستقبل، بما يعزز من دور جامعة الأقصر كمؤسسة رائدة في مجال التراث، حيث عقد البرنامج بحاضنة الأعمال "مسار" بكلية الفنون الجميلة، ويهدف إلى إعداد وتأهيل كوادر متخصصة للعمل كمدربين معتمدين في مجال التراث الثقافي.

فيما أكدت الدكتورة صابرين عبد الجليل، خلال تفقدها فعاليات الدورة التدريبية أن هذا البرنامج يمثل إحدى مبادرات الجامعة؛ لدعم التنمية الثقافية وتعزيز دورها كمركز ريادي في بناء القدرات البشرية المتخصصة في مجال التراث، مشيرة إلى أهمية تزامن البرنامج التدريبي مع الجهود المبذولة حاليًا؛ لتحويل الأقصر إلى مقصد للسياحة الريفية.

واستمعت رئيس الجامعة لردود الفعل من جانب المتدربين، حول البرنامج، والذين أشادوا بعملية التنظيم وتعاون القائمين على البرنامج في الرد على كافة الاستفسارات، وسط مطالب بتكرار التجربة وتقديم مستويات جديدة، كما أوضح الدكتور مايكل مجدي زكي، عميد كلية السياحة والفنادق، أن البرنامج يمثل خطوة مهمة؛ لتطوير مهارات التدريب في مجال التراث الثقافي، بما يسهم في الحفاظ على الهوية الثقافية ونقلها للأجيال القادمة بأسلوب علمي مبتكر.



جامعة الأقصر تختتم البرنامج التدريبي الأول لاعتماد مدربين