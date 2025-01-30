كرنفال شعبى.. محافظ الأقصر يشارك فى ملتقى ظواهر الإبداعية.. فيديو وصور

الأقصر - أحمد مرعى

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من كورنيش النيل في مدينة الأقصر، رصد خلاله مشاركة المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة محافظ الأقصر، ونائبه الدكتور هشام أحمد أبو زيد، في كرنفال شعبي برعاية مبادرة ظواهر الشبابية بالأقصر.

وتم تنظيم فعاليات ملتقي ظواهر الإبداعية على كورنيش النيل بالأقصر، بمشاركة العديد من الأطفال المبدعين وفرق الفن الشعبي بحضور العشرات من السياح والمواطنين، وسط أجواء مبهجة وفرحة بين الجميع.

وكانت قد أعلنت مبادرة ظواهر الشبابية بمحافظة الأقصر، عن انطلاق أولى فعالياتها بمشاركة نخبة من الفنانين من أبناء الأقصر والصعيد، الذين سيقدمون عروضًا فنية متنوعة تسلط الضوء على الإبداع المحلي، حيث يهدف هذا الملتقى إلى إحياء التجمعات الأسرية، وإضفاء أجواء من الفرح على المواطنين والسائحين من خلال عروض مجانية، والتي تُقام في واحدة من أجمل بقاع الأقصر على ضفاف النيل.

وحققت مبادرة ظواهر خلال الفترة الماضية تأثير إيجابي في المجتمع، من خلال أنشطتها المختلفة التي تهدف إلى تعزيز القيم المصرية الأصيلة ومعالجة الظواهر السلبية ومن أبرز نجاحاتها تنظيم فعاليات للتوعية بحوادث الدراجات النارية، بالإضافة إلى مبادرة "ظواهر سياحية" التي تهدف إلى نشر ثقافة التعامل الراقي مع السائحين.

وكانت قد نظمت مبادرة "ظواهر" الشبابية بتنظيم احتفالية على كورنيش النيل بالأقصر، بحضور المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر والدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والاحتفالية اليوم تمت بمشاركة جهات عدة منها كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر ومكتبة مصر العامة وجامعة طيبة التكنولوجية وقصر ثقافة الأقصر، والذين قاموا بإعداد هدايا تذكارية تعبر عن هوية محافظة الأقصر وقام محافظ الأقصر بتوزيعها على السائحين.