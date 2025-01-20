محافظ الأقصر فى جولة نيلية مع السائحين ضمن مبادرة "ظواهر سياحية".. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت مبادرة "ظواهر" الشبابية احتفالية على كورنيش النيل بالأقصر، بحضور المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر والدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والاحتفالية اليوم تمت بمشاركة جهات عدة منها كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر ومكتبة مصر العامة وجامعة طيبة التكنولوجية وقصر ثقافة الأقصر، والذين قاموا بإعداد هدايا تذكارية تعبر عن هوية محافظة الأقصر وقام محافظ الأقصر بتوزيعها على السائحين.

وتضمنت الاحتفالية عروض كرنفالية بالزى الفرعونى والصعيدى تلاها جولة نيلية فى لنشات سياحية فى نيل الأقصر بوجود سياح من جنسيات مختلفة، والذين أجمعوا على الأمن والأمان وعراقة الحضارة المصرية القديمة والأجواء الجميلة للمحافظة السياحية وحرارة الجو المعتدلة.

ومن جانبه، أثنى محافظ الأقصر على مبادرة "ظواهر" والقائمين عليها وقدم لهم الشكر والتقدير على تنظيم هذه الاحتفالية، مؤكدا على أنها "لافتة عظيمة جدا لتنشيط السياحة فى الأقصر" وتمنى لهم الاستمرارية فى مثل هذة الأنشطة وقال سعداء بهذا اليوم الجميل، حيث يحرص السياح على التقاط الصور التذكارية كما أعربوا عن سعادتهم بالهدايا والبرديات التي حصلوا عليها.

وفى ختام الفعالية قام القائمون على المبادرة بتوزيع دروع تذكارية لمحافظ الأقصر ونائب محافظ الأقصر، حيث حضر الاحتفالية الدكتور محمد حسانى مدير عام مكتبة مصر العامة، والدكتور أحمد محيي عميد كلية الفنون الجميلة، ومن مؤسسى المبادرة حضر الدكتور عبد الله ياسين ومصطفى الناظر والمهندس أبو الحجاج رمضان.

يذكر أن مبادرة ظواهر تم تدشينها فى نوفمبر الماضى وتعمل على محورين وهما الوعي والمسئولية المجتمعية وتهدف إلى الحد من الظواهر السلبية فى المجتمع المصرى ، والارتقاء بالفكر الشبابي ورفع الوعى المجتمعى، كما تسعى المبادرة لتعزيز السلوكيات الإيجابية كالتسامح والتعاون والانضباط من خلال برامج تعليمية وتثقيفية ، كما تسعى المبادرة لبناء جيل واع يساهم فى بناء المجتمع وتطويره.



فعاليات ظواهر سياحية فى كورنيش النيل بالأقصر



جولة نيلية مع السائحين برعاية مبادرة ظواهر سياحية



محافظ الأقصر ونائبه يشاركون في جولة نيلية مع السائحين برعاية مبادرة ظواهر



المحافظ ونائبه مع سياح العالم فى المراكب النيلية