قهوة ولا شاى.. 6 آثار جانبية مزعجة للإفراط في الكافيين

كتبت فاطمة خليل

يشرب معظم الناس في جميع أنحاء العالم الشاي أو القهوة للحصول على جرعة الكافيين اليومية، وفقًا للخبراء، على الرغم من أن الكافيين يُعتبر آمنًا بشكل عام بكميات منخفضة إلى معتدلة، إلا أن المستويات العالية من الاستهلاك يمكن أن تؤدي إلى آثار جانبية غير سارة وحتى خطيرة، بحسب موقع "تايمز ناو".

أكد الأطباء أن الكافيين يعزز مزاجك وعملية حرق الدهون، ويمكنك تناول 400 مجم من الكافيين بأمان دون آثار سلبية مصاحبة ومع ذلك، إذا كنت تستهلك الكثير أو جرعات عالية للغاية، فقد يكون له آثار جانبية غير سارة وحتى خطيرة.

بعض الآثار الجانبية لتناول الكثير من الكافيين في جسمك:



زيادة القلق

من المعروف أن الكافيين يزيد من اليقظة عن طريق منع تأثيرات الأدينوزين، وهي مادة كيميائية في الدماغ تجعلك تشعر بالتعب. ومع ذلك، فإنه يحفز أيضًا إطلاق الأدرينالين، وهو الهرمون المرتبط بزيادة الطاقة. وبالتالي، إذا تناولت جرعات عالية للغاية من القهوة أو الشاي، فقد تؤدي التأثيرات إلى القلق أو العصبية أو العصبية.

يسبب الأرق

يتمتع الكافيين بقدرة ملحوظة على جعلك مستيقظًا لفترة طويلة. ومع ذلك، فإن الإفراط في شربه يمكن أن يجعل من الصعب أيضًا الحصول على قسط كافٍ من النوم المريح. وفقًا للدراسات، فإن تناول الكافيين بكميات أكبر يزيد من الوقت الذي يستغرقه النوم مع تقليل إجمالي وقت النوم أيضًا.

وفقًا للأطباء، فإن النوم المنظم والمتواصل مهم للغاية لصحتك العامة.

مشاكل في الجهاز الهضمي

بالنسبة للعديد من الأشخاص، تساعد القهوة الصباحية في تحريك أمعائهم لأنها ملين معروف. ومع ذلك، فإنه يفرز أيضًا هرمون الجاسترين، وهو هرمون تنتجه المعدة، والذي يمكن أن يؤدي إلى الإسهال إذا تم تناوله بكميات كبيرة. نظرًا لأن القهوة يمكن أن يكون لها تأثيرات كبيرة على وظيفة الجهاز الهضمي، فقد ترغب في تقليل الكمية التي تشربها أو التحول إلى الشاي إذا واجهت أي مشاكل.

ارتفاع ضغط الدم

في حين أن الكافيين لا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية لدى معظم الناس، إلا أنه يرفع مستويات ضغط الدم بسبب تأثيره التحفيزي، والذي يحدث عند تناوله بكميات كبيرة.

وفقًا للخبراء، فإن ارتفاع ضغط الدم هو عامل خطر للإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية لأنه يمكن أن يتلف الشرايين بمرور الوقت، مما يحد من تدفق الدم إلى قلبك ودماغك.

التبول المتكرر

يسبب الكافيين أيضًا مشكلة زيادة التبول كأثر جانبي لتناول كميات كبيرة بسبب التأثيرات التحفيزية للمركب على المثانة. وقد أثبتت الدراسات مرارًا وتكرارًا الارتباط بين المثانة المفرطة النشاط واستهلاك الكافيين بكميات كبيرة.

إذا كنت تشرب الكثير من المشروبات التي تحتوي على الكافيين وتشعر بأن التبول أصبح أكثر تواترًا أو إلحاحًا مما ينبغي، فقد يكون من الجيد تقليل تناولك للكافيين لمعرفة ما إذا كانت أعراضك ستتحسن.

معدل ضربات قلب سريع

يمكن أن يؤدي تناول الكافيين بكميات كبيرة أيضًا إلى زيادة ضربات قلبك، مما يؤدي إلى الرجفان الأذيني - وهو ما تم الإبلاغ عنه بين الشباب الذين تناولوا مشروبات الطاقة التي تحتوي على جرعات عالية للغاية من الكافيين.