عاش منبوذا وقُتل ع الهوا.. 10 معلومات عن سلوان موميكا حارق المصحف" فيديو"

كتبت: هناء أبو العز

أعلنت السلطات السويدية، العثور على العراقى سلون موميكا، الذى أحرق المصحف في العام 2023، في السويد مقتولاً بالرصاص في شقته بستوكهولم، وذلك أثناء قيامه ببث مباشر على تيك توك، وتم القبض على 5 أشخاص متهمين بقتله، فمن هو موميكا.

1- ينحدر موميكا من العراق يبلغ من العمر 38 عاما، ويقول عن نفسه إنه عراقى ليبرالى علمانى ملحد، ومعارض للحكومة والنظام العراقي، وقد أسس وترأس حزب الاتحاد السرياني بين أعوام 2014 -2018.

2- انضم سلوان، بعد اجتياح تنظيم ما يعرف بداعش، محافظة نينوى ومدناً عراقية أخرى عام 2014، إلى فصيل مسلح "مسيحي التشكيل" يعرف باسم بابليون، قبل أن ينشق عنه، ويشكل "كتائب روح الله عيسى بن مريم"، المنضوية تحت أحد فصائل الحشد الشعبي.

3- فى سنة 2023 نظم عدة مظاهرات للتحريض على حرق نسخ من المصحف الشريف.

4- في 28 يونيو 2023، داس على نسخة من المصحف قبل أن يدس فيه قطعا من لحم خنزير، ويحرق بضع صفحات منه أمام أكبر مسجد في ستوكهولم في اليوم الأول من عيد الأضحى.

5- ونظم تجمعا جديدا سمحت به الشرطة السويدية، داس خلاله مصحفا ومزق صفحات منه أمام سفارة العراق.

6- آثار أزمة دبلوماسية، حيث دفع بعض الدول إلى استدعاء الدبلوماسيين السويديين.

7- اعتقلت الشرطة النرويجية موميكا في 28 مارس، بعد أن لجأ إليها بعد إلغاء تصريح إقامته السويدي، وقامت بترحيله مرة أخرى إلى السويد.

8- أعلن على مواقع التواصل الاجتماعى إنه يواجه خطر التعرض للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية إذا عاد إلى وطنه.

9- في نهاية شهر مايو من العام الماضي، حصل موميكا، على تصريح إقامة مؤقت متجدد فى السويد صالح لمدة عام واحد.

10- أقر سلوان موميكا في يوليو بأن لديه طموحات سياسية في السويد، قائلا إنه يأمل في أن يترشح يوما ما للبرلمان عن حزب الديمقراطيين السويديين المناهض للهجرة.