حارق المصحف الشريف فى السويد يعلن مغادرته إلى النرويج بعد إلغاء إقامته

وكالات

أعلن اللاجئ العراقى فى السويد سلوان موميكا، الأربعاء، أنه غادر البلاد إلى النرويج إثر إلغاء تصريح إقامته.

وأكد موميكا، الذى قام بإحراق المصحف مرات عدة فى صيف 2023 فى السويد، إنه وصل إلى النرويج حيث يريد طلب اللجوء، حسبما ذكرت وسائل إعلام فرنسية.

وقال موميكا، فى رسالة: "غادرت السويد بسبب ملاحقات تعرضت لها من المؤسسات الحكومية".

وأثار إحراق المصحف احتجاجات وإدانات فى دول عديدة.

وألغت وكالة الهجرة السويدية تصريح إقامة موميكا فى أكتوبر، متحدثة عن معلومات كاذبة فى طلبه الأولى، لكنها منحته تصريحا مؤقتا لعدم تمكنها من إعادته إلى العراق.

وكان العراق قد طالب قبل شهر بتسلّم موميكا بسبب حرقه المصحف.

وقال موميكا: "السويد أصبحت تشكل تهديدا بالنسبة إلى منذ قرار طردى والتهديد بتسليمى"، واصفا حرية التعبير وحماية حقوق الإنسان فى السويد بـ"كذبة كبيرة".