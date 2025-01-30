رئيس وزراء كندا يعرب عن قلقه إزاء حادث تحطم طائرة ركاب أمريكية

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أعرب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن قلقه إزاء حادث تحطم طائرة ركاب أمريكية عقب اصطدامها بمروحية عسكرية بالقرب من مطار "ريجان".



وقال ترودو - في تصريحات نقلتها قناة "إن بي سي" الأمريكية اليوم الخميس إن بلاده تراقب تطورات الأوضاع في الولايات المتحدة عن كثب لمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذا الحادث، معربا عن تعاطفه مع عائلات الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة.



وكانت طائرة الركاب التابعة لشركة الطيران "أمريكان إيجل"، قد تحطمت بالقرب من مطار "ريجان" في ولاية "فيرجينيا" عقب اصطدامها بمروحية تابعة للجيش الأمريكي.