حل أزمة الكثافة الطلابية بالمنوفية بعد دخول 314 مدرسة الخدمة خلال 2024

المنوفية - محمد فتحى

نجحت هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة المنوفية، من إنشاء ما يقرب من 314 مدرسة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة البلاد، وذلك للقضاء على على الكثافة الطلابية فى جميع قرى ومدن المحافظة، حيث نجحت الهيئة خلال عام 2024 من إدخال 37 مدرسة جديدة، بالإضافة تطوير ورفع كفاءة 29 مدرسة ومدها بديسكات جديدة ، وتعد المحافظة الأقل فى الكثافة الطلابية على مستوى الجمهورية.

وأكدت المهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية، أن الهيئة تمكنت منذ عام 2014 وحتى الآن، من دخول 314 مدرسة بإجمالى 4693 فصلا بتكلفة مليار و597 مليون جنيه، على مستوى قرى ومدن محافظة المنوفية وتطوير وترميم ما يقرب من 500 مدرسة أخرى، وبذلك استطاعت الهيئة القضاء بشكل كبير على الكثافة الطلابية التى كانت تعانى منها معظم مدراس المحافظة، نظرا لأن محافظة المنوفية بها أكبر نسبة تعليم على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى أنها أقل محافظة بها أمية نظرا لقيام طلاب كلية التربية بمحو أمية عدد من الأشخاص كشرط من شروط التخرج.

وأضافت: نجحت الهيئة فى تسليم 37 مدرسة جديدة عام 2024، على مستوى مراكز المحافظة، بإجمالي 538 فصلا دراسيا بتكلفة بلغت 233 مليون و123 ألف جنيه، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة 29 مدرسة بإجمالي 564 فصلا دراسيا بتكلفة يقرب من 87 مليون جنيه، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية لمشروعات الهيئة العامة للأبنية التعليمية لعام 2023/2024.



ففى عام 2024 تم تسليم 17 مدرسة جديدة، بمراكز شبين الكوم، قويسنا، الشهداء، الباجور، منوف بإجمالي 236 فصلا بقيمة تعاقدية قاربت 104 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تطوير وتجديد 73 مدرسة بجميع مراكز المحافظة، وذلك فى إطار خطة الهيئة لتطوير مدارس الجمهورية.

وأشارت مدير الأبنية التعليمية، إلى أنه فى عام 2021 حتى 30 يونيو 2022 بلغ عدد المدارس التى دخلت الخدمة 36 مدرسة، بإجمالى 594 فصلا بتكلفة 203 ملايين جنيه، بالإضافة العام الدراسى 2020/2021، والذى شهد دخول 30 مدرسة بإجمالى 543 فصلا دراسيا بقيمة تعاقدية 224 مليونا و500 ألف جنيه، وتم دخول 36 مدرسة ضمن خطة العام الدراسى 2019/2020 بعدد 516 فصلا دراسيا بقيمة تعاقدية 250 مليونا و205 آلاف جنيه.

وأكدت مدير هيئة الأبنية، أن مبادرة حياة كريمة حققت طفرة كبيرة بمركزى أشمون والشهداء بمحافظة المنوفية، من خلال بناء المدراس الجديدة البالغ عددها 49 مدرسة جديدة بقيمة تعاقدية بلغت ما يقرب من 493 مليون جنيه، بإجمالى 872 فصلا، تم الانتهاء منها جميعا عدا مدرسة واحدة جارى العمل بها بإحدى قرى مركز أشمون.

وأضافت مدير هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة المنوفية، أن مركز أشمون جاء له النصيب الأكبر من المدارس الجديدة بحكم أنه مساحة كبيرة وبه تعداد سكانى كبير حيث بلغت الإنشاءات الجديدة 36 مدرسة، بإجمالي فصول 646 فصلا، وبلغت بقيمة تعاقدية 401 مليون جنيه، وتم دخول الخدمة من بين تلك المدارس 33 مدرسة، ولم يتبق سوى 3 مدارس فقط جارى العمل بها، بينما جاء مركز الشهداء بمحافظة المنوفية فى المركز الثانى بعدد 13 مدرسة إنشاء جديد بإجمالي فصول 226 فصلا دراسيا بقيمة تعاقدية مليون 92 جنيها، وتم دخولها جمعيا الخدمة.



وأكدت مدير هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة المنوفية، أنه تم إحلال وتجديد 88 مدرسة بمركز الشهداء وأشمون ما بين بنية تحتية وجميع التشطيبات وملاعب رياضية بالمدارس وواجهات بقيمة تعاقدية ما يقرب من 107 ملايين جنيه، حيث بلغت عدد المدارس التى تمت أعمال الصيانة بها بمركز أشمون 61 مدرسة بقيمة تعاقديه مايقرب من 76 مليون جنيه ، ومركز الشهداء بنحو 27مدرسة بقيمة تعاقديه مايقرب 31 مليون جنيه.

يأتي هذا في إطار حرص وإهتمام القيادة السياسية بالمنظومة التعليمية واتباع الأساليب الحديثة التي تساعد بدورها على الإبداع والابتكار كون قطاع التعليم أحد الركائز الأساسية للبناء والتنمية.



إحدى المدارس الجديدة



المدارس التى تم تطويرها



مدرسة جديدة