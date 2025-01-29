رئيس جامعة الأقصر تناقش تجهيزات الكليات قبل قدوم الفصل الدراسى الثانى

الأقصر – أحمد مرعى

عقدت الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، اجتماعاً مع أعضاء لجنة الاستراحات بالجامعة، للوقوف على جاهزية الاستراحات لاستقبال أعضاء هيئة التدريس المغتربين مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024/2025، جاء ذلك بحضور الدكتور شريف مراد، الأمين العام لجامعة الأقصر، وزكريا محمد، مدير الاستراحات بالجامعة، وأعضاء اللجنة.

ووجهت الدكتورة صابرين خلال الاجتماع؛ بتحسين جودة الخدمات المقدمة بالاستراحات، لتوفير شتى سبل الراحة لأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة المقيمين حتى يتمكنوا من أداء وظيفتهم الاكاديمية، وناقش الاجتماع المقترح المقدم من الدكتور حسن رفعت، مدير مكتب التعاون الدولي بالجامعة لتخصيص الاستراحة المكيفة بمدينة طيبة الجديدة للطلاب الوافدين والإعلان عن القواعد الخاصة بالتسكين.

فيما شاركت جامعة الأقصر في الاحتفال باليوم الوطني للبيئة والذى نظمته جمعية عين البيئة، وجهاز شئون البيئة فرع الأقصر، بالتعاون مع جامعة الأقصر، ومؤسسة رواد المعرفة، تحت رعاية الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وبحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ.

وشارك في الاحتفال باليوم الوطني للبيئة ممثلًا عن جامعة الأقصر الدكتور محمود النوبي، عميد كلية الألسن، والذى أشار فى كلمته إلى أن عنوان الفعالية (مصر خضراء مستدامة نحو اقتصاد دائري وتحول أخضر عادل)، دعوة للعمل الجاد من أجل تحقيق رؤية تحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة باعتباره التزام نحو الأجيال القادمة لضمان مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا.

وأكد الدكتور محمود النوبي عميد كلية الألسن، على أن جامعة الأقصر تسير بخطى ثابتة نحو التحول الأخضر إيمانًا بدور الجامعة لتحقيق هذه الرؤية التي ترعاها الدولة من خلال إطلاق المشروعات القومية الرائدة مثل مبادرة (اتحضر للأخضر)، حيث أن المسؤولية تبدأ من اختباراتنا اليومية مثل تقليل استهلاك البلاستيك وفرز النفايات واستخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة، من خلال تعزيز الوعي بأهمية البيئة فى المدارس والجامعات وتشجيع الشركات على تبني ممارسات إنتاج أكثر استدامة.

وأشار إلى أن هذه الفعالية تمثل خطوة مهمة على هذا الطريق وهى نقطة انطلاق لمزيد من الجهود والعمل الجماعي لتحقيق الهدف السامي، وأقيمت الاحتفالية بديوان عام محافظة الأقصر، بحضور ممثلى المجلس القومى للمرأة ومديرية التضامن الاجتماعي ومديرية الزراعة ومديرية الشباب والرياضة.