بعد وفاة طفل بألمانيا.. كل ما تريد معرفته عن مرض الخناق وكيف تحمى طفلك

كتبت إيناس البنا

أعلنت وكالة الأنباء الألمانية وفاة طفل من برلين أصيب ببكتيريا الدفتيريا بعد تلقيه العلاج لمدة أشهر في مستشفى برلين، ولكنه لم يكن تلقى التطعيم الخاص بالمرض.

ووفقا لموقع " clevelandclinic" الأمريكي، فأن الدفتيريا هي عدوى معدية تسببها بكتيريا تسمى Corynebacterium diphtheriae ، وتفرز البكتيريا سمًا يتسبب في تراكم الأنسجة الرمادية في الحلق، مما يؤدي إلى مشاكل في البلع والتنفس.

ما هي أنواع الدفتيريا المختلفة؟

هناك نوعان رئيسيان من الدفتيريا، بما في ذلك التنفسية الكلاسيكية والجلدية:

الخناق التنفسي الكلاسيكي: وهو النوع الأكثر شيوعًا من الخناق، وقد يؤثر على الأنف أو الحلق أو اللوزتين أو الحنجرة، ويمكن أن تختلف الأعراض حسب مكان الأغشية المصابة في جسمك.

الخناق الجلدي: وهو أندر أنواع الخناق، ويتميز بطفح جلدي أو تقرحات أو بثور، والتي يمكن أن تظهر في أي مكان من الجسم.

كيفية الإصابة بالدفتيريا؟

يمكن أن تصاب بالدفتيريا من خلال الرذاذ المحمل بالبكتيريا في الهواء (الذي ينتشر عن طريق العطس والسعال والبصق) أو عن طريق لمس شيء يحتوي على البكتيريا، ومن الممكن أيضًا أن ينقل الشخص المصاب المرض من خلال قرحة مفتوحة يلمسها شخص آخر، أو لمس الملابس التي يلمسها شخص آخر، ومن الممكن أن تصاب بالدفتيريا أكثر من مرة.

ما هي أعراض الدفتيريا؟

تشمل أعراض الخناق الشائعة ما يلي:

ألم في الحلق.

ضعف أو تعب .

الحمى .

تورم الغدد في الرقبة.

مشاكل في التنفس بسبب الأنسجة التي تعيق أنفك وحلقك.

صعوبة في البلع (عسر البلع).

مشاكل في الأعصاب أو الكلى أو القلب (إذا دخلت البكتيريا إلى مجرى الدم).

تظهر على الشخص المصاب عادة علامات الخناق بعد حوالي يومين إلى خمسة أيام من التعرض للعدوى، وقد تتراوح مدة ظهور الأعراض من يوم واحد إلى عشرة أيام بعد التعرض للعدوى.

ما هي أسباب مرض الدفتيريا؟

تنتج الدفتيريا عن التصاق البكتيريا ببطانة الجهاز التنفسي، وتفرز هذه البكتيريا سمومًا تلحق الضرر بخلايا أنسجة الجهاز التنفسي، وفي غضون يومين أو ثلاثة أيام، تشكل الأنسجة المتبقية طبقة رمادية ضخمة، هذه الطبقة لديها القدرة على تغطية أنسجة الحنجرة والحلق والأنف واللوزتين، بالنسبة للشخص المصاب، يصبح التنفس والبلع أمرًا صعبًا.

هل مرض الدفتيريا معدي؟

الدفتيريا مرض شديد العدوى ينتشر عن طريق الرذاذ المحمول جوًا أو عن طريق الأغراض الشخصية الملوثة

كيف يتم علاج الدفتيريا؟

يبدأ علاج الخناق على الفور، وأحيانًا حتى قبل تأكيد نتائج الاختبارات المعملية، سيصف لك الطبيب مضادًا لسموم الخناق لمنع تلف أعضائك، كما سيصف المضادات الحيوية ، عادةً البنسلين أو الإريثروميسين ، لمكافحة العدوى.

يتم عزل الأشخاص المصابين بالدفتيريا لمنع إصابة الآخرين بالعدوى، لا يصبح الشخص المصاب معديًا بعد حوالي 48 ساعة من تناول المضادات الحيوية.

عند انتهاء العلاج، سيتم إجراء الاختبارات مرة أخرى للتأكد من اختفاء البكتيريا، بمجرد اختفاء البكتيريا، ستحصل على لقاح لمنع العدوى في المستقبل.

ما هي المضاعفات المرتبطة بالدفتيريا؟

يمكن أن يؤدي الخناق إلى عدد من المضاعفات طويلة الأمد، بما في ذلك:

انسداد مجاري الهواء لديك.

إصابة في عضلة القلب.

إصابة في أعصابك.

الخمول أو الكسل.

الشلل (عدم القدرة على الحركة).

عدوى الرئة أو فقدان وظيفة الرئة.

هل يمكنني منع الإصابة بالدفتيريا؟

نعم، هناك العديد من اللقاحات المختلفة المصممة لمنع الإصابة بالدفتيريا، يحميك العديد منها من عدة أنواع من العدوى في وقت واحد، مثل السعال الديكي والتيتانوس وكذلك الدفتيريا، هناك جداول تحصين مختلفة للحصول على سلسلة من الحقن، بما في ذلك حقن معززة بعد إعطاء الحقن الأولى.

بشكل عام، قد تشمل الآثار الجانبية للقاح الحمى، أو الألم أو الاحمرار في موقع الإبرة، ونادراً ما يكون هناك رد فعل تحسسي تجاه اللقاح نفسه.

