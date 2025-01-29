وفاة طفل فى برلين بألمانيا بعد إصابته بمرض الدفتيريا "الخناق"

كتبت أمل علام

قالت وكالة الأنباء الألمانية اليوم الأربعاء، إن طفلا من برلين أصيب بالدفتيريا وتلقى العلاج لمدة أشهر في مستشفى برلين ثم توفي.

وقالت السلطات الصحية، إن الطفل من منطقة براندنبورج المحيطة ببرلين لم يتم تطعيمه، و تم إدخال الطفل البالغ من العمر 10 سنوات إلى عيادة طب الأطفال في بوتسدام في سبتمبر من العام الماضي بسبب التهاب حاد في اللوزتين، وتم تشخيص إصابته بالدفتيريا لاحقًا.



تم نقل الطفل إلى عيادة في برلين ووضع على جهاز التنفس الصناعي هناك، ومن خلال تتبع المخالطين من قبل وزارة الصحة، تم الإبلاغ عن إصابة شخص آخر من دائرة أسرة الطفل بالدفتيريا، ومع ذلك، وبسبب التطعيم، لم يعاني الشخص إلا من مسار خفيف من المرض، حسبما ذكرت السلطات، وذلك وفقا لما ذكره موقع وكالة رويترز.

تعتبر حالات الخناق المميتة نادرة في ألمانيا، فقد أبلغ معهد الصحة العامة في البلاد عن حالة وفاة واحدة فقط بسبب الخناق الجلدى لشخص بالغ في عام 2023 وحالة وفاة واحدة بسبب الخناق التنفسي في عام 2024.

وحذر برنهارد كوساك، رئيس قسم طب الطوارئ للأطفال في عيادة غرب براندنبورج، من مخاطر التردد في تلقي اللقاح، مضيفا، إن كثيرين من الناس يعتقدون خطأً أن الطب الحديث قادر على علاج الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات بشكل كامل، مضيفا، أن الأمراض المعدية مثل مرض السحايا والمكورات الرئوية والحصبة والنكاف والحصبة الألمانية والدفتيريا والتيتانوس غالبا ما تكون خيارات علاجها محدودة وتحمل مخاطر عالية من حدوث مضاعفات خطيرة.