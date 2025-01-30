بريطانيا تدين سيطرة متمردى حركة "إم 23" على أجزاء من شرق الكونغو الديمقراطية

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أدانت المملكة المتحدة سيطرة متمردى حركة "إم 23" على مدينة جوما شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.



وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية، فى بيان نشرته الحكومة البريطانية اليوم الخميس ، : "تدين المملكة المتحدة احتلال (حركة إم 23) لجوما وغيرها من الأراضى فى شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية باعتباره انتهاكا غير مقبول لسيادة الكونغو الديمقراطية وميثاق الأمم المتحدة مما يشكل خطرا أساسيا على الاستقرار الإقليمى".



وأضاف المتحدث "إن المملكة المتحدة تدعو إلى الانسحاب الفورى لجميع القوات الرواندية من الأراضى الكونغولية"، موضحا أن وزير الخارجية البريطانى ديفيد لامى أبلغ رئيس رواندا بول كاجامى الأحد الماضى أن الهجوم على جوما من شأنه أن يثير رد فعل قوى من المجتمع الدولى.



وأوضح وزير الدولة البريطانى لشؤون إفريقيا اللورد كولينز للمفوض السامى الرواندي، أن تصرفات رواندا فى شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية غير مقبولة، معرباً عن قلقه العميق إزاء التقارير التى تفيد بتقدم (حركة إم 23) عبر جنوب كيفو باتجاه بوكافو.



وأكد المتحدث باسم الخارجية البريطانية، أن "المملكة المتحدة تدرس بشكل نشط الخطوات التالية، جنبا إلى جنب مع الشركاء الدوليين، بما فى ذلك إمكانية إعادة النظر فى كل الدعم الذى تقدمه المملكة المتحدة لرواندا".