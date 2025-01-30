اليوم السابع
Ads
الخميس، 30 يناير 2025 07:11 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس جنوب إفريقيا يحذر نظيره الرواندى من عواقب تصرفات المتمردين فى الكونغو الديمقراطية

الخميس، 30 يناير 2025 07:00 ص
رئيس جنوب إفريقيا يحذر نظيره الرواندى من عواقب تصرفات المتمردين فى الكونغو الديمقراطية رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حذر رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا نظيره الرواندي بول كاغامى، من أن الفشل في وقف هجوم المتمردين المدعومين من رواندا في جمهورية الكونغو الديمقراطية سيكون له عواقب.

وقالت وزيرة دفاع جنوب إفريقيا أنجي موتشيكغا للصحفيين في بريتوريا الأربعاء، إن رامافوزا حذر نظيره الرواندي قائلا "إذا كنت ستطلق النار فاعتبر ذلك بمثابة إعلان حرب".

وأضافت أن رئيس جنوب إفريقيا رامافوزا أضاف "علينا أن ندافع عن شعبنا".

ولقي ما لا يقل عن 13 جنديا من جنوب إفريقيا حتفهم منذ أن اجتاح متمردو حركة "إم 23" المتحالفة مع رواندا مركز التجارة في غوما في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية يوم الاثنين.

وفي السياق أكدت وزيرة دفاع جنوب إفريقيا أن بريتوريا سوف تعزز قوات جنوب إفريقيا التي تشكل جزءا من مهمة إقليمية في المنطقة.

 







مشاركة

بريتوريا

سيريل رامافوزا

جنوب افريقيا

الكونغو الديمقراطيه

بول كاغامى

رواندا






الرجوع الى أعلى الصفحة