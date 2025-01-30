رئيس جنوب إفريقيا يحذر نظيره الرواندى من عواقب تصرفات المتمردين فى الكونغو الديمقراطية

وكالات

حذر رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا نظيره الرواندي بول كاغامى، من أن الفشل في وقف هجوم المتمردين المدعومين من رواندا في جمهورية الكونغو الديمقراطية سيكون له عواقب.

وقالت وزيرة دفاع جنوب إفريقيا أنجي موتشيكغا للصحفيين في بريتوريا الأربعاء، إن رامافوزا حذر نظيره الرواندي قائلا "إذا كنت ستطلق النار فاعتبر ذلك بمثابة إعلان حرب".

وأضافت أن رئيس جنوب إفريقيا رامافوزا أضاف "علينا أن ندافع عن شعبنا".

ولقي ما لا يقل عن 13 جنديا من جنوب إفريقيا حتفهم منذ أن اجتاح متمردو حركة "إم 23" المتحالفة مع رواندا مركز التجارة في غوما في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية يوم الاثنين.

وفي السياق أكدت وزيرة دفاع جنوب إفريقيا أن بريتوريا سوف تعزز قوات جنوب إفريقيا التي تشكل جزءا من مهمة إقليمية في المنطقة.