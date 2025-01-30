القهوة تحطم الأرقام القياسية فى ارتفاع الأسعار وتصل لـ3.66 دولار.. اعرف الأسباب

فاطمة شوقى

حطمت القهوة أرقامها القياسية فى الأسعار مجددا ببورصة نيويورك، ووصل رطل الحبوب بسعر 3.66 دولار بعد أن وصل إلى 3.41 دولار الثلاثاء الماضى، وفقا لصحيفة الاسبيكتادور المكسيكية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه أمس الأربعاء وصل سعر القهوة إلى أعلى قيمة له في التاريخ ، حيث وصل السعر في بورصة نيويورك إلى 3.66 دولار، وهو ما أثر أيضًا على متوسط سعر الشراء المحلي، وقد وصل هذا إلى 2 مليون و905 ألف دولار لكل حمولة تزن 125 كيلوجراماً من القهوة الجافة.





أسباب ارتفاع سعر القهوة



وارتفعت أسعار قهوة أرابيكا في أعقاب نزاع دبلوماسي وضع 560 ألف أسرة من مزارعي القهوة في كولومبيا في خطرن حيث يعتمد العديد من المنتجات على الولايات المتحدة، إما لأن مدخلاتها تأتي من هناك أو لأنها تباع في تلك الأسواق.



وهذا رقم مهم بالنسبة للبلاد، حيث تعتمد أكثر من 560 ألف أسرة على هذا النشاط، وحقق نمواً اقتصادياً بنسبة 33.6% للربع الثالث من عام 2024.



وكان أحد العوامل التي كان لها التأثير الأكبر على هذا الارتفاع هو أنماط الطقس الموجودة في البلدين المنتجين الرئيسيين، البرازيل وفيتنام، وفي الدولة المجاورة، على سبيل المثال، لوحظ في نهاية شهر سبتمبر أن الأشجار أصبحت ضعيفة للغاية، مع توقف الإزهار، وهو ما يشير إلى حصاد أصغر بكثير في عام 2025، كما يقول لويس فرناندو سامبر، وهو مستشار دولي في قضايا القهوة.



وقد أثار هذا مخاوف بشأن إمدادات القهوة، مما تسبب في ارتفاع سعر صنف أرابيكا (النوع الوحيد المنتج في كولومبيا).

وأعلنت الحكومة البرازيلية الثلاثاء الماضى أنها ستحصد 51.8 مليون كيس (60 كيلوجراما) من الحبوب في عام 2025، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 4.4% مقارنة بالفترة السابقة من العام السابق.



وتشير التوقعات إلى أن إنتاج الهكتار الواحد سينخفض بنسبة 3% مقارنة بعام 2024، لذا تتوقع الدولة أن ينخفض إنتاج البن العربي بنسبة 12.4% مقارنة بالعام السابق.



وتشير البيانات إلى أن أكبر مصدر للقهوة في العالم لم يتعاف بعد من آثار تغير المناخ.



"ومن الممكن أن يكون هناك تفسير آخر وهو زيادة الطلب على المخزونات. وأضاف سامبر أن "الظروف الحالية قد تدفع أصحاب المحامص إلى البحث عن تخزين حبوب البن لعدة أشهر، في حال حدوث أي شيء".





تأثير التوتر بين الولايات المتحدة وكولومبيا



يرسل قطاع القهوة الكولومبي 39.4% من صادراته إلى الولايات المتحدة. ويقول جيرمان باهامون جاراميلو، رئيس الاتحاد الوطني لمزارعي القهوة، إن القهوة الكولومبية التي تصل إلى الولايات المتحدة تمثل أكثر من 1.1 مليار دولار أمريكى سنويًا، ويعتمد حوالي 560 ألف أسرة على هذه الصناعة بشكل مباشر.



وتولد صناعة القهوة في الولايات المتحدة 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، أما ثاني أكبر مورد للقهوة الخضراء فهو كولومبيا. وقد يكون هذا سبباً آخر لارتفاع الأسعار، بحسب الاتحاد.



أصدرت اللجنة الوطنية للقهوة والرابطة الوطنية للقهوة في الولايات المتحدة بيانا ردا على التوترات والتهديدات بالرسوم الجمركية بين الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو والرئيس الأمريكى دونالد ترامب.