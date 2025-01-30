اليوم السابع
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"القابضة للصناعات الغذائية" تنجح فى طرح السلع بتخفيضات 30% بأسواق اليوم الواحد

الخميس، 30 يناير 2025 03:00 م
"القابضة للصناعات الغذائية" تنجح فى طرح السلع بتخفيضات 30% بأسواق اليوم الواحد الدكتور شريف فاروق وزير التموين خلال افتتاح سوق اليوم الواحد بالقاهرة
كتب مدحت وهبة

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نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية من حيث توفير وطرح كميات كبيرة من السلع الغذائية بفروع أسواق اليوم الواحد من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتخفيضات 30%، حيث نجحت الوزارة على مدار الأسابيع الماضية في انتشار أسواق اليوم الواحد في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

وتنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية تتوسع الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة الدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة في إقامة أسواق اليوم الواحد بالمحافظات المختلفة لتوفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة  تصل إلى 30%، حيث تعد مبادرة "أسواق اليوم الواحد" جزءًا من استراتيجية وزارة التموين لتقليل تأثير الحلقات الوسيطة في عمليات توريد السلع، مما يساهم فى خفض الأسعار وزيادة المعروض.







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وزارة التموين

الشركة القابضة للصناعات الغذائية

افتتاح سوق اليوم الواحد بالمحافظات

سوق اليوم الواحد بالمحافظات

افتتاح سوق اليوم الواحد

سعر اللحوم اليوم

سعر اللحوم الطازجة بأسواق اليوم الواحد

سوق اليوم الواحد

سعر اللحوم الطازجة اليوم

سعر اللحم بسوق اليوم الواحد

أسعار السلع الغذائية بسوق اليوم الواحد

سعر السكر اليوم

سعر اللحوم بسوق اليوم الواحد

سعر الأرز بسوق اليوم الواحد

أسواق اليوم

سوق الوم الواحد



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