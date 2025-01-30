السويد تسعى لإقرار قانون يتيح للشرطة "التنصت" على الأطفال دون الـ15 عاما

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أعلن رئيس الوزراء السويدى أولف كريسترسون، اليوم الخميس ، أن بلاده تعمل على تسريع إقرار تشريع جديد يسمح للشرطة بالتنصت على الأطفال دون سن 15 عاما، وذلك بعد سلسلة من التفجيرات قامت بها عصابات إجرامية تجند المراهقين داخل السويد.



وقال كريسترسون ، فى مؤتمر صحفي، عقب اجتماع استثنائى للمجلس الوطنى لمكافحة الجريمة المنظمة ، : "نحن نسعى لدخول القانون حيز التنفيذ فى خريف 2025، هذا أمر ضرورى للوصول إلى الأشخاص الذين يديرون الجرائم من مواقع بعيدة ويجندون الأطفال فى السويد"، وذلك حسبما أوردت مجلة /بوليتكو/ فى نسختها الأوروبية.



وتواجه السويد موجة متزايدة من جرائم العصابات، حيث يتم تجنيد المراهقين لتنفيذ عمليات تخريب وتفجيرات وجرائم قتل ، كما تعانى من تصاعد فى معدلات الجريمة، حيث تستغل العصابات منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة /تيليجرام/، لتوظيف المراهقين فى عمليات تجسس وتخريب، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال عنف وتفجيرات واغتيالات.



كما تسعى السويد إلى فرض قيود على المنصات الرقمية، لإجبارها على وقف عمليات تجنيد العصابات، وطلبت من الاتحاد الأوروبى التدخل للمساعدة فى ذلك ، وحتى الآن، شهد شهر يناير وحده نحو 30 تفجيرا فى السويد، من بينها خمسة تفجيرات فى ستوكهولم خلال الـ 24 ساعة الماضية فقط.