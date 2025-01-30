إعلان نتيجة أولى وثانية ثانوى فى الجيزة للترم الأول.. استعلم الآن

كتبت - مرام محمد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025 للصفين الأول والثانى للمرحلة الثانوية للمدارس الحكومي والخاص، إلكترونيًا، عبر موقعها الرسمي.

ويمكن الاستعلام الآن عن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي بالجيزة، بالرقم القومي للطالب أو الطالبة، من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، اضغط هنا…

وانتهت امتحانات الفصل الدراسي الأول، لجميع الصفوف الدراسية، الخميس 23 يناير الجارى، بعد أداء طلاب الشهادة الإعدادية امتحاناتهم في آخر المواد الدراسية، بالإضافة إلى ختام تقييمات الصفين الأول والثانى الابتدائى بشكل نهائي في الترم الأول.

وبدأت إجازة نصف العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، رسميًا، وفق المواعيد التى تم تحديدها فى الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالى، وتستمر حتى 6 فبراير المقبل، حيث يعتبر يوم 6 فبراير موعد انتهاء إجازةً نصف العام ويعود الطلاب للفصل الدراسي الثانى 8 فبراير 2025.



