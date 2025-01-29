دلالات الألوان فى نتائج امتحانات الترم الأول للصفوف الأولى

كتب محمود طه حسين

بدأت المديريات التعليمية إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل 2025 من الأول الابتدائي حتى الثانى الثانوى العام.

وأوضحت المديريات التعليمية أنه تم إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول فى شكل ألوان باستخدام الأداء المتدرج على النحو التالي: يفوق التوقعات دائما: من 85% الى 100% ويعبر عنه باللون الأزرق ويلبي التوقعات: من 65% لأقل من 85% ويعبر عنه باللون الأخضر ويلبي التوقعات أحيانا: من 50% لأقل من 65% ويعبر عنه باللون الأصفر وأقل من المتوقع: أقل من 1% إلى أقل من 50% ويعبر عنه باللون الأحمر

وأشارت المديريات التعليمية ال أنه تم تسليم أولياء الأمور شهادات الطلاب أو تقريرا يعبر عن أداء التلميذ طوال تلك الفترة وتحفظ صورة منه في ملف التلميذ.

وكانت مديرية التربية والتعليم بالجيزه، أعلنت بأن سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة صرح بأن تم إعلان نتائج الامتحانات الكترونيا من خلال لينك الاستعلام عن نتيجة الصفين الأول والثانى الاعدادي للمدارس الحكومي والخاص.

وكما يمكنك الاستعلام بالرقم القومي للطالب أو الطالبة فقط

https://www.gizaedu.net/



