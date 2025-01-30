اليوم السابع
Ads
الخميس، 30 يناير 2025 11:59 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

أحمد الشرع: سنشكل حكومة شاملة تعبر عن تنوع سوريا دون إقصاء

الخميس، 30 يناير 2025 10:08 م
أحمد الشرع: سنشكل حكومة شاملة تعبر عن تنوع سوريا دون إقصاء أحمد الشرع
محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال أحمد الشرع الرئيس الانتقالى للجمهورية السورية، أنه سيشكل حكومة شاملة تعبر عن تنوع سوريا، مشيرا إلى أن العملية السياسية فى سوريا تتطلب مشاركة الجميع من دون إقصاء، جاء ذلك فى خطاب بعد تنصيبه رئيسا انتقاليا فى سوريا.

أكد الشرع أنه يخاطب السوريين كخادم وليس حاكم، مشيرا إلى أنه يخاطب السوريين كرئيس للجمهورية فى الفترة الانتقالية الصعبة.

أضاف الشرع أنه تسلم مسئولية سوريا بعد مشاورات قانونية، مؤكدا " نفتح فصلا جديدا فى تاريخ سوريا". 

أكد الشرع أن سوريا تحررت بفضل تضحيات جميع السوريين بالداخل والخارج، مشيرا إلى أن سوريا تحررت من نظام مجرم .







مشاركة

أحمد الشرع

سوريا

خطاب أحمد الشرع

دمشق

بشار الأسد






الرجوع الى أعلى الصفحة