اليوم السابع
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أحمد الشرع بعد تنصيبه رئيسا لسوريا: نحضر لمؤتمر وطنى لإصدار إعلان دستورى

الخميس، 30 يناير 2025 09:58 م
أحمد الشرع بعد تنصيبه رئيسا لسوريا: نحضر لمؤتمر وطنى لإصدار إعلان دستورى أحمد الشرع
محمد جمال

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قال أحمد الشرع الرئيس الانتقالى فى سوريا أن سوريا تمد يدها بالسلام للجميع، جاء ذلك خلال أول خطاب للشرع بعد تنصيبة رئيسا انتقاليا لسوريا.

أكد الشرع أنه سيتم الإعلان خلال الأيام المقبلة عن تشكيل اللجنة التحضيرية للحوار الوطنى، مؤكدا أنه سيكون لجنة تحضيرية لاختيار مجلس مصغر يملأ فراغ السلطة التشريعية.

أضاف الشرع  "سنصنع سوريا المستقبل، وسنستعيد هوية سوريا المفقودة وبناء الوطن مسؤوليتنا جميعا"

أكد الشرع أنه لا فساد ولا رشاوى وسنرسى دعائم اقتصاد قوى، مشيرا إلى أنه سيتم التحضير للمؤتمر الوطنى لإصدار إعلان دستورى.







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سوريا

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