أب جميع الرهبان.. الكنيسة تحتفل اليوم بذكرى رحيل الأنبا أنطونيوس

كتب: محمد الأحمدى

يحتفل دير الأنبا أنطونيوس ، اليوم الخميس، بعيد رحيل القديس الأنبا أنطونيوس أب جميع الرهبان من ديره العامر بالبحر الأحمر، حيث يعتبره الأقباط حول العالم "أب الأسرة الرهبانية" ومؤسس الحركة الرهبانية فى العالم كله بالرغم من وجود حركات رهبانية سابقة له.

وتذكر العديد من الروايات الكنسية، أن القديس ولد فى بلدة قمن العروس التابعة لبنى سويف حوالى عام 251 م. من والدين غنيين، حيث مات والده فوقف أمام الجثمان يتأمل زوال هذا العالم، فالتهب قلبه نحو الموت، وفي عام 269 م. إذ دخل ذات يوم الكنيسة سمع الإنجيل يقول: "إن أردت أن تكون كاملًا اذهب وبيع كل مالك ووزعه على الفقراء، وتعال اتبعنى" فشعر أنها رسالة شخصية تمس حياته، وعاد إلى أخته الشابة ديوس يعلن لها رغبته فى بيع نصيبه وتوزيعه على الفقراء ليتفرغ للعبادة بزهد، فأصرت ألا يتركها حتى يسلمها لبيت العذارى بالإسكندرية.