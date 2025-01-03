مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 3-1-2025 بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم "اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة 3-1-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:19 ص

موعد صلاة الظهر 11:59 ص

موعد صلاة العصر 48: 2 م

موعد صلاة المغرب 5:07 م

موعد صلاة العشاء 6:29 م

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:25 صموعد صلاة الظهر 12:04 مموعد صلاة العصر 2:50 مموعد صلاة المغرب 5:09 مموعد صلاة العشاء 6:32 م





مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:15 صموعد صلاة الظهر 11:55 صموعد صلاة العصر 2:43 مموعد صلاة المغرب 5:02 مموعد صلاة العشاء 6:25 م

وقت صلاة الفجر 5:04 ص

وقت صلاة الظهر 11:47 ص

موعد صلاة العصر 2:40 م

وقت صلاة المغرب 5:00 م

وقت صلاة العشاء 6:20 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:06 ص

موعد صلاة الظهر 11:53 ص

موعد صلاة العصر 51: 2

موعد صلاة المغرب 5:13 م

موعد صلاة العشاء 6:30 م