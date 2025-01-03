مكتبة مصر العامة بالكرنك تستقبل أفواج سياحية للتعرف على أهم المعالم وبانوراما طريق الكباش.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت مكتبة مصر العامة بالأقصر إستقبال الأفواج السياحية لمشاهدة سحر وجمال طريق الكباش، وعروض الكالتشوراما داخل المكتبة، حيث حيث يأتي ذلك ضمن خطة المكتبة لتشجيع السياحة الثقافية بمحافظة الأقصر، عبر دعم يومي للأفواج السياحية من حول العالم خلال زيارتهم للمحافظة، عبر التعاون مع شركات السياحة المختلفة لجلب الأفواج المختلفة لزيارة المكتبة للحصول على جانب من الاستمتاع بالتواجد أمام طريق الكباش مباشرة من أعلى المكتبة وإلتقاط الصور التذكارية عليه.

ومن جانبه كشف الدكتور محمد حساني، مدير مكتبة مصر العامة بمنطقة الكرنك، إنه تستقبل المكتبة بصورة يومية زيارات الأفواج السياحية للتعرف على أهم المعالم الأثرية والسياحية بالأقصر، وتقديم عرض مميز لهم ببانوراما طريق الكباش وفرسان السماء وحائط المعرفة وقاعة الخرائط بالمكتب.

ويضيف مدير مكتبة مصر العامة بمنطقة الكرنك، لـ"اليوم السابع"، إنه يتم التعاون مع كافة رجال القطاع السياحي لتنظيم زيارات سياحية من حول العالم للاستمتاع بجولة على طريق الكباش الفرعونى من الأعلى خلف المكتبة، بجانب مشاهدة عرض (culturama) داخل المكتبة الذي يعتبر بانوراما التراث والتعرف على ملامح وآثار الحضارة الفرعونية بمختلف العصور التاريخية، حيث تقوم الأفواج السياحية من حول العالم، بزيارة قاعة المصريات بالمكتبة والتى تم تجهيزها بكافة الوسائل التى استخدمها المصرى القديم، كما يزورون الجانب الخلفي من المكتبة المطل على طريق الكباش، وهو المشروع القومى الذى تم افتتاحه مؤخراً ويجرى مواصلة أعمال إحياؤه لخدمة حركة السياحة.



أفواج سياحية للتعرف على أهم المعالم الأثرية وبانوراما طريق الكباش



السياح يستمتعون داخل مكتبة مصر العامة بالعروض التاريخية



زيارة أفواج سياحية للتعرف على أهم المعالم الأثرية وبانوراما طريق الكباش



فرحة أفواج سياحية للتعرف على أهم المعالم الأثرية وبانوراما طريق الكباش



مكتبة مصر العامة بالكرنك تستقبل أفواج سياحية