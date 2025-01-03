فى الطقس البارد.. ماذا يفعل مرضى الربو للوقاية من أى مضاعفات؟

كتبت فاطمة ياسر

مع استمرار انخفاض درجات حرارة الطقس، يشكل الطقس البارد مشاكل لمرضي الربو الذين يجب عليهم اتخاذ التدابير الوقائية لحمايتهم من التعرض للمضاعفات الصحية.

وقدم التقرير المنشور عبر موقع “EVERYDAYHEALTH” بعض النصائح الهامة لمرضي الربو، لتجنبهم التعرض لأي مضاعفات صحية مرتبطة بمرضهم خلال تقلبات الطقس.

مرضى الربو يمكنهم اتخاذ الخطوات التالية لحماية أنفسهم من الأزمات

1.تناول الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب بدقة وعناية، وذلك للحماية.

2.استخدام جهاز التنفس في حالة عدم القدرة علي أخذ النفس بشكل طبيعي، وذلك للحماية من التعرض للسدة الرئوية.

3. استنشق الأدوية المضادة للربو أي البخاخات .

4. الراحة بقدر الإمكان وعدم الخروج من المنزل في حالة وجود أتربة.

5. شرب الماء يعد من أهم النصائح التي تقيك من هجمات أو أزمات الربو.

ماذا يفعل مرضي الربو للحماية من أزماته؟

قدم التقرير، أبرز النصائح اليومية لمرضي الربو للحماية من تعرضهم لأي مضاعفات صحية، ومنها:

1. تجنب المثيرات مثل الدخان والغبار والأتربة.

2. نظف المنزل بانتظام.

3. قم بممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

4. النوم الجيد يحميك فاحصل على قسط كافٍ من النوم.

5. التغذية الصحية الغنية بكل العناصر الغذائية والتي تعمل على تقوية الجهاز المناعي.

ما هي الأعراض الخطر التي يجب علي مريض الربو أخذها في الاعتبار؟

1. السعال.

2. ضيق التنفس.

3. الربو.

4. الحمى.

5. آلام الصدر.

