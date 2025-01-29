17 مليون إسترلينى مساعدات من بريطانيا لغزة

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أعلنت وزيرة الدولة البريطانية لشؤون التنمية، أناليز دودز، عن تقديم 17 مليون جنيه إسترليني كمساعدات لقطاع غزة، بهدف دعم الخدمات الأساسية والقطاع الصحي.

وبحسب قناة "الحرة" الأمريكية، أكدت دودز أن اتفاق وقف إطلاق النار، رغم هشاشته، يمثل بارقة أمل للفلسطينيين والإسرائيليين.

وأشارت إلى أنها شاهدت، خلال زيارتها للمنطقة في ديسمبر الماضي، شاحنات المساعدات التي كانت تنتظر على حدود غزة، مؤكدة أن الشاحنات بدأت بالدخول إلى القطاع بعد الاتفاق.

وأوضحت أن المملكة المتحدة، من خلال الشركاء المحليين، قامت بتوزيع أكثر من 200 ألف طرد غذائي في 130 موقعًا داخل غزة.

وأضافت أن المساعدات البريطانية الجديدة سيتم توزيعها عبر منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الصحية الشريكة، لضمان توفير الرعاية الصحية والغذاء والمأوى للمدنيين.

وأكدت أن إجمالي المساعدات البريطانية المقدمة للأراضي الفلسطينية المحتلة هذا العام سيتجاوز 129 مليون جنيه إسترليني مع هذه الحزمة الجديدة.