مياه الشرب بسوهاج تدشن ورشة لتدريب العاملين على أعمال الصيانة الكهربائية

سوهاج عمرو خلف

قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بتدشين ورشة لتدريب العاملين والتقييم العملى للبرامج الفنية.. صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب واضاف ان هذه الورشة تمثل نواة للتدريب العملى بنظام المحاكاة لأعمال الصيانة الكهربائية وأعمال الشبكات ، وذلك فى اطار الاهتمام بتدريب العاملين وصقل مهاراتهم والاستغلال الأمثل للورش الفنية.



وأشارت المهندسة دعاء ناصر مدير الادارة العامة للتدريب إن تلك الورشة تاتى فى اطار سلسلة من الورش الفنية المخطط تنفيذها للتدريب العملى للعاملين وأنه تم تأسيس تلك الورشة لتدريب العاملين على الصيانة الكهربائية والتى تشمل التدريب على أعمال الجهد المتوسط والمحولات والمحركات وكذلك أعمال الشبكات والتى تشمل التعريف بأنواع قطع المواسير المختلفة وكيفية تنفيذ الوصلات المنزلية واصلاح وصيانة خطوط الشبكات ذات الاقطار المختلفة وكيفية التعامل مع المعدات المستخدمة فى ذلك.