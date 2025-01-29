مشروبات آخر اليوم الصحية.. لنوم هادئ وسريع

كتبت مروة محمود الياس

اختيارك لمشروب مناسب فى الوقت المناسب، أفضل ما يمكنك أن تفعله لجسمك وصحتك، فوفقا لتقرير نشر فى فى موقع tua saude فإن الكثير من أنواع المشروبات الدافئة تناسب فترات الليل المتأخرة وقبل الذهاب إلى السرير.

تابع التقرير موضحا مجموعة من أهم المشروبات الصحية التى المفيدة التى يمكن أن تختتم بها يومك وتنام نوما هانئا:

شاى البابونج



المهدئ للأعصاب والمعززللإسترخاء، والمحسن لسريان الدم، كما أن به خصاص معززة للنعاس، ويقلل من نشاط الجهاز العصبى مما يعزز من نسب الهدوء والراحة، وتقليل مستويات التوتر والقلق العام.

شاى الزيزفون

أحد أهم المشروبات المعرفة بتحسين القدرة على النوم بشكل متواصل وجيد، مريح للأعصاب، ويعزز من عمل النواقل العصبية، وتقليل فرص الإصابة بنوبات القلق والاكتئاب والتوتر، ومكافحة التوتر، كما يعزز من عمل الجهاز العصبى المركزى.

عصير الليمون

الليمون يعالج الإجهاد الزائد ويعالج الأرق بشكل فعال، فضلا عن أنه يعزز النواقل العصبية، واسترخاء الجهاز العصبى، والشعور بالهدوء والسكينة، لذا يمكن أن تختتم يومك بتناول كوب منه.

شاى اللافندر

ذو الرائحة المميزة الذى يساعد على استرخاء الأعصاب، وبه خصائص مريحة للجسم والأعصاب، ومضادة للقلق والتوتر، وتحسين حالة النوم الجيد، وتقليل الإنفعال والعصبية، ومحاربة الاكتئاب، كما أنه يقاوم الأرق، ويعزز من النوم المتواصل ومقاومة اضطراباته.

احرص على النوم فى أجواء هادئة، مع تخفيف الإضاءة، وتناول طعام صحى على مدار اليوم، وشرب المياه، وفى نهاية اليوم يمكنك تناول مشروبا دافئا للاسترخاء.