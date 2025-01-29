محافظ كفر الشيخ: معارض أهلا رمضان الاثنين المقبل وتنظيم معرض أيادى مصر

كفر الشيخ- محمد سليمان

ترأس اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، المجلس التنفيذى للمحافظة، لمناقشة عددًا من الموضوعات والقرارات الخدمية والتنموية، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء سامح العزب، مدير إدارة مرور كفرالشيخ، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، وأحمد إسماعيل، مدير إدارة شؤون المجالس، وعدد من القيادات التنفيذية.

ناقش «تنفيذي المحافظة» عددًا من القرارات التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات بمختلف القطاعات، بما يتماشى مع استراتيجيات الدولة لتعزيز التنمية المستدامة لأهالينا بمحافظة كفر الشيخ، ووافق «المجلس التنفيذي» على ترخيص المركبات الخفيفة التي تعمل بالطرق الداخلية بنطاق المحافظة، دون الطرق الرئيسية، كبديل لمركبات التوكتوك.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن العمل مستمر على مدار الساعة، ليلًا ونهارًا، من أجل تحقيق نقلة نوعية في كافة القطاعات والمجالات بالمحافظة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، داعيًا إلى مزيد من العمل من أجل أهالينا، مشدداً على ضرورة تطوير كفاءة العمل، وحل مشكلات جميع المواطنين لحظيًا، وتكثيف حملات النظافة وتأهيل الطرق لضمان تقديم أفضل الخدمات لهم.

وأعلن محافظ كفرالشيخ، أن معارض "أهلًا رمضان" ستنطلق اعتبارًا من يوم الاثنين القادم، وستستمر بنفس المستوى الذي يلبي احتياجات المواطنين، مؤكدًا أن كفرالشيخ كانت أولى المحافظات فى تنفذ مبادرة أسواق «اليوم الواحد» لمدة يومين، مضيفًا أن معارض "أهلًا رمضان" هذا العام ستكون أقوى وأشمل لتلبية كافة احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم وبتخفيضات تصل إلى 35٪؜ على السلع والمنتجات لتخفيف العبء عن كاهل أهالينا.

كما أعلن محافظ كفرالشيخ، عن استضافة المحافظة لفعاليات معرض «أيادي مصر" يومي 5، 6 فبراير القادم، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، بمشاركة 17 محافظة، بحديقة صنعاء بمدينة كفرالشيخ لعرض المنتجات التراثية واليدوية والحرفية، دعمًا لأصحاب الصناعات الحرفية وتشجيع تسويق منتجاتهم، ودعم التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، بمشاركة 50 عارضًا من منتجات متنوعة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، داعياً جميع أبناء المحافظة لزيارة المعرض والذي يقام بالتزامن مع إجازة نصف العام، والدخول لحديقة صنعاء مجاناً خلال أيام المعرض.

وأشاد محافظ كفرالشيخ، بجهود وزارة العدل في تنظيم القافلة الطبية الشاملة بنادي الخالدين، ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، مؤكدًا أن القافلة قدمت خدمات طبية متميزة، مثنيًا على التعاون بين مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية البشرية.

ووجه محافظ كفرالشيخ، الشكر لجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، على جهوده المبذولة في صيانة المعدات القديمة، مما أسهم في توفير مبالغ كبيرة على الدولة، بالإضافة الى حصول دسوق على المركز الأول في إنجاز ملفات التصالح، مشيدًا بدور النماذج المشرفة في العمل، مكلفاً جميع مراكز المحافظة بصيانة وإصلاح المعدات المتهالكة وإعادة تشغيلها لصالح تحسين الخدمات المقدمة لأهالينا.



الحضور خلال المجلس التنفيذي



رؤساء المدن ووكلاء الوزرات