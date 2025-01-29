محافظ دمياط يوجه بالالتزام بتطبيق الضوابط بملفات العمل خلال المجلس التنفيذى

دمياط معتز الشربيني

ترأس الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، جلسة المجلس التنفيذى المُنعقدة اليوم الأربعاء ، بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد ، و اللواء علاء البراوى مساعد مدير أمن دمياط، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية و مديرى المديريات ورؤساء القطاعات الخدمية.

واستهل المحافظ، جلسة المجلس بالتأكيد على تنفيذ أعمال التنسيق الحضارى وفقًا للهوية البصرية التى تم تحديدها بالمحافظة، وتفعيل منظومة تتضمن تحديد بنود مالية خاصة بالوحدات المحلية لتوزيع المتحصلات عليها وعرض أبرز المؤشرات المتعلقة بها بالمجلس التنفيذى ، وبخصوص ملف الاشغالات.

أكد " الدكتور أيمن الشهابى " على الالتزام بقيم التصالح فى المضبوطات على أن يتم مضاعفة القيمة فى الحالة الثانية لنفس المضبوطات وعدم التصالح فى حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة ، ووجه تعليماته إلى الوحدات المحلية بحصر الأراضى للاستفادة منها فى تنفيذ مشروعات ذات نفع عام على أن يتم الدراسة بالتنسيق مع المديريات .

وعلى صعيد آخر،، شدد " محافظ دمياط " على استيداء حق الدولة والحفاظ على حق الشعب واسترداد الأراضى أيًا كانت جهة ولايتها وفقًا لتوجيهات لجنة استرداد أراضى الدولة والاستعداد للموجة ال25 لازالة التعديات على أملاك الدولة.

وتابع " المحافظ " مستجدات الموقف التنفيذى بالمشروعات الجارى تنفيذها ، وتابع كذلك آخر التطورات بعملية التصحيح بالشهادة الإعدادية تمهيدًا للإعلان عن النتيجة فور الانتهاء منها.

وشهدت جلسة المجلس استعراض الوحدات المحلية لأبرز الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية بملفات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أراضى الدولة والمتغيرات المكانية والتصدى للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، والاشغالات ومنظومة الإعلانات والنظافة ، وأيضًا متابعة الموقف التنفيذى للمشروعات وأعمال التطوير الجارى تنفيذها ، متابعة الأسواق وضبط الأسعار ومنافذ بيع السلع والتعامل مع شكاوى المواطنين .

وتضمنت الجلسة الإحاطة والموافقة على عدد من المذكرات والتقارير منها تخصيص قطعة أرض من أملاك الوحدة المحلية بالرياض التابعة لمركز كفر البطيخ لإنشاء مدرسة تعليم أساسى لخدمة منطقة المطار، وتخصيص قطعة أرض أخرى بناحية شطا لإنشاء مخزن لصالح منظومة التغذية المدرسية ،وكذلك تخصيص مساحة لاقامة محطة رافع صرف صحي بقرية الدهايمة التابعة للوحدة المحلية بقرية كفر الغاب بمركز كفر سعد، وبذات المركز تخصيص مساحة تبرع أحد المواطنين بعزبة راشد التابعة للوحدة المحلية بالمرابعين لإنشاء مشروع مدرسة تعليم أساسى، وتخصيص مساحة أيضًا تبرع أحد المواطنين بعزبة 8 بقرية كفر الغاب لاقامة محطة رافع صرف صحى ضمن أعمال المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، علاوة على تخصيص قطعة أرض تبرع أحد المواطنين لاقامة مبنى وحدة الشئون الاجتماعية بقرية النجارين بمركز فارسكور وتخصيص قطعة أرض أخرى بالعطوى بذات المركز لاقامة ملعب خماسي بمركز الشباب.