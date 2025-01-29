افتتاح معرض سوق اليوم الواحد بدمياط لتوفير السلع الغذائية بتخفيضات 30%

كتب مدحت وهبة

في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتعميم مبادرة أسواق اليوم الواحد في جميع المحافظات، افتتح الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، المعرض الأول بمدينة دمياط، وذلك لتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة الدكتور علاء ناجي رئيس الشركة والغرفة التجارية بالمحافظة لتوفير السلع بتخفيضات تصل إلى 30%

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مبادرة أسواق اليوم الواحد تأتي في إطار الجهود المستمرة لتخفيف العبء على المواطنين، من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة تُلبي احتياجات الأسر المصرية، مشيرًا إلى أن الوزارة تُولي اهتمامًا كبيرًا بتحقيق الأمن الغذائي والعدالة في توزيع السلع كما أشاد بالمجهود الكبير الذي تقدمه الشركة القابضة للصناعات الغذائية في تنظيم هذه المعارض، وتوفير المنتجات بأسعار تنافسية في جميع المحافظات، مما يساهم في رفع المعاناة عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم

وأوضح مجدي عبد الكريم عامر، وكيل وزارة التموين بدمياط، أن المعرض يضم مجموعة كبيرة من السلع الأساسية والغذائية، مثل الخضروات، الفاكهة، اللحوم، الأسماك، والسلع التموينية، بخصومات تتراوح بين 15% و25% على بعض المنتجات. كما أكد أن المديرية تُتابع بشكل مستمر لضمان جودة السلع وتوافرها بالكميات المطلوبة لتلبية احتياجات المواطنين

شهد المعرض إقبالًا كبيرًا من المواطنين الذين أعربوا عن سعادتهم بالمبادرة، حيث أكدوا أن تخفيض الأسعار وتنوع السلع المتاحة يعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر المصرية ،وأشاد المواطنون بجودة السلع وتوافرها بأسعار مناسبة مقارنةً بالسوق، معتبرين أن هذه المعارض تمثل خطوة إيجابية لدعم الأسر وتلبية احتياجاتها الأساسية

يُذكر أن هذه المعارض ستستمر لتشمل جميع مدن ومراكز محافظة دمياط، بهدف الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين في مختلف المناطق، مما يحقق تغطية شاملة ويدعم الأسر الأكثر احتياجًا ،ويأتي ذلك بالتوازي مع الاستعدادات الجارية لإطلاق معارض “أهلاً رمضان” قريبًا، والتي ستوفر السلع الأساسية والغذائية بأسعار مخفضة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء على المواطنين وضمان توافر السلع بأسعار مناسبة قبل شهر رمضان المبارك .