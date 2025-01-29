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محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85.90%

الأربعاء، 29 يناير 2025 06:26 م
محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85.90% محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
كتبت - مرام محمد

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اعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، نتيجة امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للفصل الدراسى الأول للعام 2024- 2025.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه بلغت نسبة نجاح الطلاب 85.90% حيث تجاوز الحد الأدنى عدد 174745 طالبا وطالبة من إجمالى 204325 متقدما للامتحانات حضر منهم 203435.

وأضاف المحافظ أنه بلغت نسبة نجاح الطلاب بالقسم المهنى 98.39% بعد تجاوز 244 طالبا وطالبة للحد الأدنى من إجمالى 271 متقدما للإمتحانات حضر منهم 248.

كما بلغت نسبة النجاح لمدارس الصم وضعاف السمع 100% حيث تجاوز عدد 62 طالبا وطالبة للحد الأدنى.

وكذا بلغت نسبة النجاح لمدارس المكفوفين 100% حيث تجاوز جميع الطلاب المتقدمين للإمتحانات والبالغ عددهم 22 طالبا وطالبة للحد الأدنى.

ويتقدم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بالتهنئة لجميع الطلاب وأولياء الأمور متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح.







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