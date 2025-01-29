مؤشرات صحية .. نسبة الأكسجين الطبيعية بالجسم وأعراض انخفاضها

كتبت إيناس البنا

يبلغ مستوى الأكسجين الصحي في الدم من 75-100 ملم زئبق، أو من 95-100%، وقد يكون انخفاض مستويات الأكسجين في الدم، المعروف باسم نقص الأكسجين في الدم، سبباً يدعو للقلق.وفقا لموقع " healthline"، يعرف مستوى الأكسجين في الدم بأنه مقياس لكمية الأكسجين التي تحملها خلايا الدم الحمراء.

لا يحتاج معظم الأطفال والبالغين إلى مراقبة مستويات الأكسجين في الدم، وعادة لا يقوم الأطباء بفحصه إلا إذا كنت تخضع لعملية جراحية أو تظهر علامات مشاكل مثل ضيق التنفس أو ألم الصدر.

قد يحتاج الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية معينة إلى مراقبة مستويات الأكسجين في الدم لتحديد ما إذا كانت العلاجات تعمل أم تحتاج إلى تعديل تشمل هذه الحالات:

الربو

أمراض القلب

مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)

التليف الكيسي

هناك نوعان من الاختبارات المستخدمة لقياس مستويات الأكسجين في الدم: مقياس التأكسج النبضي وغاز الدم الشرياني (ABG). يمكن استخدام مقياس التأكسج النبضي في المنزل أو في عيادة طبية، بينما يتطلب غاز الدم الشرياني، على الرغم من دقته الشديدة، أخذ عينة دم من قبل الطبيب.

فهم قراءات مستوى الأكسجين في الدم

قد تختلف نتائجك حسب نوع الاختبار المستخدم لقياس مستويات الأكسجين في الدم.

تشير قراءة مقياس التأكسج النبضي إلى النسبة المئوية للدم المشبع، والمعروفة بمستوى SpO2. القراءة الصحية النموذجية هي 95-100% ، وإذا كان مستوى SpO2 لديك أقل من 92%، فقد يوصيك الطبيب بإجراء اختبار غازات الدم الشرياني في المستشفى.

يعد اختبار الأكسجين النبضي النوع الأكثر شيوعًا من الاختبارات لأنه غير جراحي ويوفر قراءات سريعة، ومع ذلك، قد تحتوي أجهزة قياس التأكسج النبضي المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء على نافذة خطأ بنسبة 2-3% عند مقارنتها بقيم غازات الدم الشرياني.

أعراض انخفاض مستويات الأكسجين في الدم

عندما ينخفض مستوى الأكسجين في الدم إلى أقل من 95٪ ، فقد تكون معرض لخطر نقص الأكسجين في الدم، نقص الأكسجين هو المصطلح الطبي لانخفاض مستويات الأكسجين في الدم.

وغالبًا ما يكون هذا سببًا للقلق، لأنه قد يؤدي إلى مضاعفات تؤثر على الدماغ أو الكلى أو القلب.

قد تعاني من أعراض مثل:

ضيق في التنفس

ألم في الصدر

سعال أو صفير

ارتباك

صداع

سرعة ضربات القلب

إذا انخفض مستوى الأكسجين في الدم لديك إلى أقل من 80-85٪ ، فقد تبدأ التغيرات البصرية والإدراكية في التطور.

عند 67٪، فأنت معرض لخطر الإصابة بأعراض الزرقة، العلامة المميزة لذلك هي تغير لون فراش الأظافر والجلد والأغشية المخاطية إلى اللون الأزرق.

قد يؤدي الزرقة أيضًا إلى فشل الجهاز التنفسي، والذي يمكن أن يهدد الحياة، إذا كنت تعاني من أعراض، فاحصل على رعاية طبية على الفور.

أسباب انخفاض مستويات الأكسجين في الدم

قد تسبب بعض الحالات الصحية نقص الأكسجين في الدم عن طريق التأثير على وظائف الرئة، تشمل بعض هذه الأمراض:

مرض الانسداد الرئوي المزمن، بما في ذلك التهاب الشعب الهوائية المزمن وانتفاخ الرئة.

متلازمة الضائقة التنفسية الحادة.

الربو.

انهيار الرئة.

الالتهاب الرئوي.

فقر الدم.

عيوب القلب الخلقية.

مرض القلب.

الانسداد الرئوي.

علاجات منزلية لزيادة مستويات الأكسجين في الدم

هناك عدة طرق لزيادة مستويات الأكسجين في الدم في المنزل بشكل طبيعي، تشمل الخيارات:

التنفس بضم الشفاه.

التنفس من البطن.

المشي في الخارج.

السماح بدخول الهواء النقي إلى منزلك.

وجود نباتات منزلية.

الإقلاع عن التدخين أو تجنب التدخين السلبي.

ممارسة الرياضة بانتظام.

تناول نظام غذائي متوازن.