شعور لا ينكسر بالارتباط بالأرض.. تليجراف: الفلسطينيون يعودون إلى شمال غزة

كتبت رباب فتحى

تحت عنوان " الفلسطينيون يعودون إلى شمال غزة وهم مصممون على عدم النزوح مجددا"، ألقت صحيفة "تليجراف" البريطانية الضوء على عودة آلاف الفلسطينيين إلى شمال غزة، وقالت إن مشاهد عودة حوالى 700 ألف فلسطينى فروا من شمال القطاع منذ أن أصبحت مركزًا للعملية الدموية الإسرائيلية تعكس تصميمهم على عدم النزوح مجددا.

وأوضحت الصحيفة أن سكان غزة في العموم، عادوا إلى أرض قاحلة - حيث دمر ما يصل إلى 70 في المائة من جميع المباني في غزة منذ أكتوبر 2023، وفقًا للأمم المتحدة، مع تفاقم الضرر بشكل غير متناسب في الشمال.

وقال إسلام العطار، 30 عامًا، من بيت لاهيا: "لم نجد منزلًا قائمًا في الشمال".

سار الرجل البالغ من العمر 30 عامًا لمدة 10 أميال للعودة إلى منزله بعد أشهر من العيش البائس في مواقع مختلفة في الجنوب، حيث أصيب أفراد فى محيطه بأمراض متتالية، بما في ذلك التهاب الكبد.

وقال "لقد حملنا خيمتنا معنا لأننا نعلم أن الجيش جرف أراضينا أيضًا. لكننا عدنا إليها لأننا لا نستطيع الابتعاد عنها".

واعتبرت الصحيفة أن هذا التعليق يجسد الروح الساحقة لأولئك العائدين إلى شمال غزة: شعور لا ينكسر بالارتباط بالأرض، مهما أصبحت ظروف المعيشة مستحيلة.

وقالت الصحيفة إن صابرين لوشين، 50 عامًا، كانت من السكان العائدين إلى مدينة غزة هذا الأسبوع، بعد أن نزحت أكثر من 15 مرة في الجنوب.

قالت: "وصلت إلى منزلي ووجدته متضررًا بشدة، لكنني سأقيم خيمة هنا. سأعيش في غرفة من الأنقاض ولن أغادر الشمال".

وقالت الصحيفة إن دونالد ترامب يبدو أنه لم يأخذ هذا الشعور بعين الاعتبار، بناءً على أدلة تعليقاته حول مستقبل القطاع هذا الأسبوع.

وفي إشارته إلى غزة باعتبارها "موقع هدم" أضاف الرئيس: "أنت تتحدث عن مليون ونصف المليون شخص على الأرجح، ونحن نقوم فقط بتنظيف المكان بالكامل"، في إشارة إلى إمكانية الترحيل الجماعي إلى مصر والأردن، وهي الفكرة التي رفضتها الدولتان علناً.