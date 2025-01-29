اليوم السابع
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الأربعاء، 29 يناير 2025 10:20 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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زلزالان بقوة 4.6 و4.7 درجة يضربان الفلبين

الأربعاء، 29 يناير 2025 09:47 ص
زلزالان بقوة 4.6 و4.7 درجة يضربان الفلبين زلازل فى الفلبين
أ ش أ

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أعلن المعهد الفلبينى لعلوم البراكين والزلازل اليوم (الأربعاء) أن زلزالا بلغت شدته 4.6 درجة على مقياس ريختر ضرب بلدة "نافال" في مقاطعة "بيليران".

وأضاف المعهد - حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أنه من غير المحتمل وقوع توابع زلزالية في أعقاب الزلزال الذي قد يتسبب في حدوث خسائر مادية.


كما أعلن المعهد أن زلزالا آخر بلغت شدته 4.7 درجة على مقياس ريختر ضرب اليوم قبالة سواحل مدينة "سان بابلو" في مقاطعة "زامبوانجا ديل سور"، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.







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