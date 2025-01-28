رئيس جامعة كفر الشيخ: الجامعة الأهلية تستقبل الطلاب بـ 18 كلية العام الدراسي المقبل

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أنه سيتم استقبال الطلاب بداية من العام الدراسي القادم 2025/2026، بجامعة كفر الشيخ الأهلية بـ 18 كلية من خلال مجموعة متميزة من البرامج الجامعية والتي تقام على مساحة 40 فدان شرق مدينة كفر الشيخ بمحور 30 يونيو، على 3 مراحل ليتم الانتهاء منها خلال 6 سنوات، بالإضافة إلى إنشاء جامعة كفر الشيخ التكنولوجية، ونادى جامعة كفر الشيخ الرياضي.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه يوجه بالشراكة مع الجامعات الدولية حول العالم في التخصصات والبرامج الدقيقة والريادية، مؤكدًا على الاستثمار في التعليم كأهم مقومات التنمية، مؤكداً أننا نرحب بالاستثمار في التعليم وذلك من خلال إنشاء فروع للجامعات الأجنبية بجامعة كفر الشيخ تحت مظلة جامعة كفر الشيخ، وبلدنا تستحق الخير والقادم أفضل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأشاد رئيس جامعة كفر الشيخ، بجهود محافظ كفر الشيخ الوطنية المبذولة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة على مستوى كافة المجالات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمساهمة في بناء الإنسان، مؤكدًا أن الجامعة والمحافظة نسيج واحد لخدمة أهالينا بكفر الشيخ.

وأكد دسوقي، أن جامعة كفر الشيخ تحتل مكانة متميزة بين الجامعات على مستوى العالم، حيث تأتي ضمن 500 جامعة الأوائل في العالم، وتقدمها في علوم الفيزياء وعلوم الحياة والهندسة والعلوم الطبية والصحية وعلوم الحاسب، في تصنيف التايمز، ونعمل ليل نهار للحفاظ على مكانتها المتميزة بين الجامعات المصرية وعلى مستوى العالم.