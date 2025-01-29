ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يحظر تمويل عمليات التحول الجنسى للأطفال

وكالات

وقع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يحظر التمويل الفيدرالي للعمليات الطبية الخاصة بالتحول الجنسي للأشخاص دون الـ 19 سنة من العمر.

وقال ترامب في بيان له، نشره البيت الأبيض الثلاثاء، إن الأطباء يقومون "بتعقيم المزيد من الأطفال بذريعة كاذبة أنهم يستطيعون تغيير جنسهم من خلال عدد من التدخلات الطبية لا رجعة فيها"، معتبرا ذلك "توجها خطيرا"، وداعيا لوقفه.

ويحظر الأمر استخدام الأموال الفدرالية لتمويل العمليات الجراحية والعلاج الهرموني الهادفة إلى تغيير الجنس لأشخاص دون سن الـ 19 سنة، وكذلك يلزم المؤسسات الطبية التي تحصل على التمويل من الميزانية الفيدرالية، وقف تقديم مثل هذه الخدمات، إضافة إلى استبعادها من برنامج TRICARE للتأمين.

وأكد ترامب أن "الولايات المتحدة لن تمول أو تدعم ما يسمى بـ "تحول" الأطفال من جنس إلى آخر".

ويتضمن الأمر توجيهات لوزارة العدل بتشديد الرقابة على الالتزام بالتشريعات الخاصة بحماية الأطفال والتحقيق في حالات المخادعة والجاوزات من قبل الأطباء في هذا المجال.

وأثار أمر ترامب انتقادات من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية الخاصة بالمتحولين جنسيا وممثلي مجتمع LGBT، الذين اعتبروا الأمر تضييقا للحريات الشخصية.