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الأربعاء، 29 يناير 2025 06:36 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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تحولت لكرة لهب.. لحظات مرعبة لتحطم طائرة إف- 35 فى قاعدة بألاسكا

الأربعاء، 29 يناير 2025 04:06 م
تحولت لكرة لهب.. لحظات مرعبة لتحطم طائرة إف- 35 فى قاعدة بألاسكا إف 35
محمد جمال

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نجا طيار من سلاح الجو الأمريكى بعد حادث تحطم طائرة مقاتلة من طراز (إف 35) ذات مقعد واحد يوم الثلاثاء فى قاعدة جوية بألاسكا.


وقع الحادث على مدرج قاعدة إيلسون الجوية، ولكن لم يُعرف على الفور ما إذا كان الحادث قد وقع أثناء هبوط الطائرة المتقدمة أو إقلاعها، وفقا لما ذكرته المتحدثة باسم القاعدة، كيمبرلى توشيت، لوكالة أسوشيتد برس.


وقالت: "ما زال التحقيق جاريا، لذا هم يحاولون تأكيد جميع التفاصيل".


وجاء فى بيان من سلاح الجو أن "حادثا" وقع حوالى الساعة 12:49 ظهرا، مما أدى إلى حدوث أضرار كبيرة بالطائرة، وأضاف البيان: "الطيار فى أمان وتم نقله إلى مستشفى باسيت العسكرى لإجراء مزيد من الفحوصات".







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