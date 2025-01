تحولت لكرة لهب.. لحظات مرعبة لتحطم طائرة إف- 35 فى قاعدة بألاسكا

نجا طيار من سلاح الجو الأمريكى بعد حادث تحطم طائرة مقاتلة من طراز (إف 35) ذات مقعد واحد يوم الثلاثاء فى قاعدة جوية بألاسكا.



وقع الحادث على مدرج قاعدة إيلسون الجوية، ولكن لم يُعرف على الفور ما إذا كان الحادث قد وقع أثناء هبوط الطائرة المتقدمة أو إقلاعها، وفقا لما ذكرته المتحدثة باسم القاعدة، كيمبرلى توشيت، لوكالة أسوشيتد برس.

The F-35 program has completely failed.



This is not the first crash that was recorded this year.



Turkish 🇹🇷 KAAN is the future of fighter jets, hands down.pic.twitter.com/j6pIOlOL21