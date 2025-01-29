تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين حتى نهاية الأسبوع لهذا السبب

كتب محمود راغب

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تأثر البلاد بشبورة كثيفة على الطرق خلال هذه الأيام، تستمر حتى نهاية الأسبوع، قد تصل للضباب أحيانا، ويزداد تأثيرها على الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن السبب فى خطورة الشبورة على الطرق، لأنها تعمل على تقليل مستوى الرؤية الأفقية، موضحة أن الشبورة المائية أو الضباب هى ظاهرة طبيعية عبارة عن سحاب منخفض قريب من سطح الأرض.

ويسود اليوم الأربعاء 29 يناير 2025، طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأشارت إلى أنه من المتوقع، تكون شبورة مائية صباحًا كثيفة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ولفتت إلى أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة من السواحل الشمالية.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 23 درجة، والصغرى 10، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة.