الطقس اليوم الأربعاء 29 يناير 2025.. شبورة كثيفة وأمطار بهذه المناطق

كتب – محمود راغب

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء 29 يناير 2025، طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأشارت إلى أنه من المتوقع تكون شبورة مائية صباحًا كثيفة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

ولفتت إلى أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة من السواحل الشمالية.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 23 درجة، والصغرى 10، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة.