الطقس اليوم الأربعاء 29-1-2025 في مطروح.. معتدل الحرارة وأجواء غائمة جزئيا

مطروح - حسن مشالي

تشهد محافظة مطروح والساحل الشمالي الغربي، اليوم الأربعاء 29-1-2025، أجواء غائمة جزئياً مع طقس معتدل الحرارة نهاراً، وسطوع الشمس بشكل متقطع، مع أجواء صافية معظم الأوقات، وتكاثر السُحًب الخفيفة من حين لآخر في بعض الأحيان.

وتشهد فترة المساء وساعات الصباح الباكر انخفاضاً في درجات الحرارة، وتسجل العظمى 20 درجة والصغرى 10 مئوية، مع اعتدال حالة البحر، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1 و2 متر، واستقرار نشاط الرياح التى تُقدر سرعتها بـ24 كيلو مترا فى الساعة.

وكانت بعض مناطق مطروح والساحل الشمالي، قد شهدت فجر أمس الثلاثاء، تغيرات في الأحوال الجوية وتكاثر السحب والغيوم وهطول أمطار خفيفة، على بعض المناطق من بينها مدينة مرسى مطروح عاصمة المحافظة، وساهمت الأمطار في تراجع نشاط الرياح والأتربة.

ورفع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، حالة الاستعداد في القطاعات المعنية، للتعامل مع آثار حالة الطقس السيئ، ولم تتلق غُرف عمليات المحافظة ومجالس المدن، أى بلاغات عن وقوع حوادث أو أضرار، بسبب سوء الأحوال الجوية.

يذكر أن أهالى محافظة مطروح، خاصة سكان المناطق الصحراوية، ينتظرون سقوط الأمطار، لتجميعها وتخزينها في الآبار والخزانات، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضي ونثر تقاوي الشعير والقمح، خاصة أن محافظة مطروح، من أكثر محافظات مصر التي تشهد سقوطاً للأمطار، خلال فصلي الخريف والشتاء.