الزراعة تفتح باب الإشتراك في معرض زهور الربيع الأحد المقبل

كتبت أسماء نصار

تبدأ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى في فتح باب الإشتراك في معرض زهور الربيع الأحد المقبل، وذلك في نسخته الـ 92 والمقرر انطلاقها إبريل المقبل في مقر المتحف الزراعي بالدقي.

وكلف علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتقديم كافة التسهيلات أمام العارضين لتشجيع أكبر عدد من منتجي ومصدري الزهور ونباتات الزينة للاشتراك في المعرض هذا العام بالإضافة إلى دعوة بعض الدول العربية للاشتراك أيضا في المعرض تمهيدا لأن يصبح معرضا دوليا.

أكد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن العمل يجرى على قدم وساق في المتحف الزراعي حتى يكون جاهزا لاستقبال هذا الحدث الكبير.

أضاف أن الوزارة تعتزم إعادة المعرض إلى سابق عهده وبما يليق بمكانته وتاريخه حيث يعتبر المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي يعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزًا، ويشارك فيه منتجي نباتات الزينة والزهور والأشجار وكل مستلزمات إنتاج البساتين وتنسيق الحدائق والصبار ويحرص على زيارته الاف المواطنين.

وكانت وزارة الزراعة قد أعلنت في وقت سابق عن اشتراك منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو ولأول مرة في تنظيم المعرض في نسخته الجديدة.