الإفراط فى تناول بذور الشيا يسبب مشكلات صحية خطيرة

كتبت فاطمة خليل

على الرغم من أن بذور الشيا مغذية للغاية، وتتمتع بقائمة طويلة من الفوائد الصحية، ويمكن أن تكون إضافة غذائية صحية لمعظم الناس، إلا أنه يجب تناولها باعتدال فقط، حيثإن تناول الكثير منها قد يسبب آثارًا جانبية من آلام البطن إلى الانتفاخ، وفي هذا التقرير نتعرف على أضرار الإفراط في تناول بذور الشيا، بحسب موقع "تايمز ناو".

تتمتع بذور الشيا بالقدرة الفريدة على امتصاص السوائل والحصول على قوام هلامي، ونظرًا لكونها غنية بمضادات الأكسدة، تحمي بذور الشيا من الإجهاد التأكسدي وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

كيف تسبب بذور الشيا مشاكل في الجهاز الهضمي؟

الألياف تسبب الانتفاخ

تعتبر بذور الشيا من أفضل مصادر الألياف، تعمل الألياف على تعزيز صحة الأمعاء وتدعم البكتيريا المفيدة في أمعائك، من بين أدوار مهمة أخرى ومع ذلك، فإن الكثير من الألياف يؤدي إلى آلام في البطن والإمساك والإسهال والانتفاخ والغازات.

أولئك الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي يحتاجون إلى توخي الحذر

أولئك الذين يعانون من أمراض الأمعاء الالتهابية مثل التهاب القولون التقرحي أو مرض كرون قد يحتاجون إلى مراقبة تناولهم لبذور الشيا والحد من استهلاكها، وخاصة أثناء نوبات التفاقم.

يمكن أن يكون هناك خطر للاختناق

على الرغم من أنها آمنة لمعظم الناس، إلا أن بذور الشيا تؤدي إلى زيادة خطر الاختناق، لذلك، من المهم تناولها بعناية، خاصة إذا كنت تعاني من صعوبة في البلع، هذا الخطر المتزايد يرجع إلى أن بذور الشيا الجافة تنتفخ وتمتص حوالى 10-12 ضعف وزنها في السائل عندما تتعرض للماء.

هذه الخصائص التبلورية مفيدة عندما يتعلق الأمر بالطهي أو الخبز، لكنها قد تكون غير آمنة، حيث يمكن أن تنتفخ بذور الشيا بسهولة وتستقر في الحلق.

تؤدي إلى سرطان البروستاتا

تحتوي بذور الشيا على كمية جيدة من حمض ألفا لينولينيك أو ALA، وهو نوع من أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة بشكل أساسي في الأطعمة النباتية، في حين أن أوميجا 3 جزء أساسي من النظام الغذائي، يمكن أن تتحول أحماض ALA الدهنية إلى حمض الدوكوساهيكسانويك، أو DHA وحمض الإيكوسابنتاينويك (EPA) بكميات صغيرة، والتي وفقًا للدراسات يمكن أن تؤدي إلى سرطان البروستاتا. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لفحص العلاقة المحتملة بين تناول حمض ألفا لينولينيك وسرطان البروستاتا.

الحساسية

ووفقًا للخبراء يمكن أن يعاني العديد من الأشخاص أيضًا من رد فعل تحسسي بعد تناول بذور الشيا، وقد تشمل أعراض حساسية الطعام القىء والإسهال وحكة الشفاه أو اللسان، وفي الحالات الشديدة، يمكن أن تؤدى حساسية الطعام أيضًا إلى الحساسية المفرطة، وهى حالة تهدد الحياة وتسبب صعوبة فى التنفس وضيقًا فى الحلق والصدر.