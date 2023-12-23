بذور الشيا.. انقص وزنك بأمان واعرف كيفية استخدامها وحصتك اليومية

كتبت مروة محمود الياس

بذور الشيا أحد أنواع البذور الغذائية الصحية التى اشتهر استخدامها واستهلاكها مؤخرًا في خطط إنقاص الوزن، والتخلص من الدهون الزائدة في الجسم.

وبحسب تقرير نشر في موقع هيلث لاين الطبى فإن بذور الشيا تحتوى على كم هائل من الألياف، يجعلها سببًا في الشعور بالشبع والامتلاء لفترة طويلة، وتعزز من الهضم البطيء للوجبات لفترة أطول، كما أنها تزيد من القيمة الغذائية للوجبة التى تتناولها، فهى تحتوى على نسبة من الكربوهيدرات الصحية، وكذلك كم من الدهون، فضلاً عن السعرات الحرارية، كل هذه العوامل تجعلها خيارًا صحيًا جيدًا ومميزًا عند إتباع نظام دايت أو رجيم بهدف إنقاص الوزن، فهي عامل مساعد هام يمكن الاستعانة به للتوقف عن تناول الطعام لفترة، ومقاومة النهم والشراهة.

فيما ذكر تقرير نشر في موقع economic times فإن بذور الشيا حازت على هذه الشهرة الواسعة في الفترة الأخيرة، نتيجة قدرتها على سد الشهية والشعور بالامتلاء والشبع لفترة من الوقت، ولكن لا يجب أن تتخطى الحصة اليومية من بذور الشيا أكثر من 20 جرام للاستفادة القصوى منها وتجنب سعراتها الحرارية العالية.

يمكن تناول بذور الشيا بطرق عدة منها أن تضيفها مباشرة إلى أطباق السلطة المختلفة، كما يمكن نقعها في المياه وشربها كمشروب، أو إضافتها إلى الزبادى أو المخفوق أو البودنج، كلها طرق لتناولها والحصول على فائدتها والشعور بالشبع لفتره أطول.