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إعلان نتيجة الفصل الدراسى الأول لطلاب الابتدائية بالجيزة فى المدارس

الأربعاء، 29 يناير 2025 05:06 م
إعلان نتيجة الفصل الدراسى الأول لطلاب الابتدائية بالجيزة فى المدارس طلاب المرحلة الابتدائية
كتبت – مرام محمد

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أعلنت الإدارات التعليمية بالجيزة، نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025، لطلاب المرحلة الابتدائية، اليوم الأربعاء 29 يناير 2025، في كشوف واضحة بلوحة الإعلانات داخل المدارس، ودون تحصيل أي مبالغ تحت أي مسمى.

وأتاحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، نتائج الفصل الدراسي الأول لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية، للمدارس الحكومي والخاص، إلكترونيًا، على موقعها الرسمي، تسهيلًا على الطلاب وأولياء الأمور.

وأكدت المديرية أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة نحو التنمية المستدامة من خلال التحول الرقمي وتيسيرًا على أولياء الأمور لتوفير الوقت والجهد، كذلك المساهمة في تحليل بيانات صفوف النقل لتحديد نقاط القوة والضعف ووضع البرامج العلاجية لمواجهة التحديات للارتقاء بالمنظومة التعليمية.

وبدأت المديريات التعليمية إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل، بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد وتجميع الدرجات، حيث تتيح النتائج للطلاب عبر المواقع الرسمية لها لتمكينهم من معرفة نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول.

وأوضحت المديريات التعليمية، أن تقييمات الفصل الدراسى الأول لا يحدد فيها حالة الطالب راسب أو ناجح ولكن يتم تحديد حالة الطالب نهاية العام الدراسى بعد أداء الامتحان فى الترم الثانى، حيث أن درجات الطالب فى الفصلين الدراسيين مكملتين لبعضهما.







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بوابه التعليم الاساسي 2025

بوابة التعليم الأساسي برقم الجلوس

نتيجه الصف السادس الابتدائي 2025 برقم الجلوس

رقم الجلوس حسب الاسم

مديرية التربية والتعليم بالجيزة

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس

البوابة الالكترونية للتعليم

موقع وزارة التربية والتعليم بالجيزة

موقع وزارة التربية والتعليم للنتائج

موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة

الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم

نتيجه الصف الاول الثانوي الترم الاول 2025 محافظه القاهره

نتيجه الصف الاول الثانوي

نتيجه سنه رابعه ابتدائي 2025

نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس

بوابة التعليم الأساسي برقم الجلوس الصف الثالث الإعدادي

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