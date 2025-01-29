إعلان نتيجة الفصل الدراسى الأول لطلاب الابتدائية بالجيزة فى المدارس

كتبت – مرام محمد

أعلنت الإدارات التعليمية بالجيزة، نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025، لطلاب المرحلة الابتدائية، اليوم الأربعاء 29 يناير 2025، في كشوف واضحة بلوحة الإعلانات داخل المدارس، ودون تحصيل أي مبالغ تحت أي مسمى.

وأتاحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، نتائج الفصل الدراسي الأول لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية، للمدارس الحكومي والخاص، إلكترونيًا، على موقعها الرسمي، تسهيلًا على الطلاب وأولياء الأمور.

وأكدت المديرية أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة نحو التنمية المستدامة من خلال التحول الرقمي وتيسيرًا على أولياء الأمور لتوفير الوقت والجهد، كذلك المساهمة في تحليل بيانات صفوف النقل لتحديد نقاط القوة والضعف ووضع البرامج العلاجية لمواجهة التحديات للارتقاء بالمنظومة التعليمية.

وبدأت المديريات التعليمية إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل، بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد وتجميع الدرجات، حيث تتيح النتائج للطلاب عبر المواقع الرسمية لها لتمكينهم من معرفة نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول.

وأوضحت المديريات التعليمية، أن تقييمات الفصل الدراسى الأول لا يحدد فيها حالة الطالب راسب أو ناجح ولكن يتم تحديد حالة الطالب نهاية العام الدراسى بعد أداء الامتحان فى الترم الثانى، حيث أن درجات الطالب فى الفصلين الدراسيين مكملتين لبعضهما.