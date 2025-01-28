وكيل تعليم الغربية يتفقد أعمال تقدير امتحانات الشهادة الإعدادية ويوجه بمراعاة الدقة

الغربية - مصطفى عادل

تفقد خالد حمدان، وكيل مديرية التربية والتعليم بالغربية، أعمال التقدير لأوراق الإجابة بمقار لجان تقدير الشهادة الإعدادية، للفصل الدراسى الأول من العام الدراسى 2024-2025 بإدارة غرب طنطا التعليمية.

حيث تتم أعمال التقدير لجميع المواد الدراسية التى أدى بها الطلاب الامتحان، ويجرى تقدير أوراق الإجابة لطلاب الشهادة الإعدادية العامة البالغ عددهم 93490 طالب، بالإضافة إلى 4886 طالب لطلاب الشهادة الإعدادية المهنية فى جميع المواد، مثمناً بالجهد المبذول من قبل جميع المعلمين داخل لجان التقدير، وانتظامهم فى العمل داخل اللجان.



وقد أكد وكيل المديرية على ضرورة مراعاة الدقة والجودة والانضباط فى العمل، وتجنب الأخطاء تحقيقاً لصالح جميع الطلاب، وعدم إهمال أى جزء مجاب عنه من قبل الطالب، مؤكداً بضرورة الالتزام بتعليمات رئيس لجنة التقدير، والالتزام بعدم استخدام الهاتف المحمول، وعدم التدخين، واتباع جميع تعليمات الأمن والسلامة أثناء العمل داخل اللجان، ونظافة مقار اللجان وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة.



